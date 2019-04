Goleiro Márcio lamenta empate diante do Goiás: "Poderíamos ter saído com a vitória"

O empate no clássico regional diante do Goiás por 2 a 2 na tarde deste sábado (9) pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2016 colocou o Atlético-GO cinco pontos a frente do primeiro time fora do G-4. O Dragão buscou o gol de empate perto do fim da segunda etapa, com Alison. O goleiro e capitão da equipe, Márcio, lamentou o resultado, devido ao fato do rubro-negro ter saído na frente ainda na primeira etapa.

“Eu estou chateado com empate. Não posso ficar satisfeito com o empate, apesar de ser um clássico. Nossa equipe é suficientemente madura e já teve jogos cascudos nessa competição. Então, eu saio chateado com o empate”, comentou.

Segundo o goleiro atleticano, o fato de a equipe ter buscado o empate na garra não serve de consolo, pois o Dragão teve oportunidades para vencer o duelo. Vale ressaltar que, próximo ao fim do jogo, já nos acréscimos, o Atlético perdeu a chance do gol que lhe daria a vitória e a liderança da Série B. O capitão do Atlético também valorizou o adversário, que chegou a virar o placar no início da segunda etapa.

“Poderíamos ter saído com a vitória, tivemos oportunidades para isso. É claro que o Goiás correu atrás, consegueu reverter o resultado. Tivemos força de conseguir o empate. Com um pouco mais de tempo, talvez conseguíssimos fazer 3 a 2 porque o jogo estava pendendo para isso”, frisou.

O Atlético-GO volta a campo na terça-feira (12) recebendo o Londrina pela 16ª rodada da competição. A partida será no estádio Serra Dourada, em Goiânia/GO, à partir de 19h15. Uma vitória pode levar o Dragão à liderança da Série B, desde que o Vasco da Gama não some pontos diante do Luverdense, no sábado (16), às 18h30, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde/MT.