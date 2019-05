Internacional comunica saída do técnico Argel após derrota para Santa Cruz

O Internacional anunciou ao final desta tarde de domingo (10) a demissão de Argel Fucks. A reunião com a comissão técnica que tratou da quebra de contrato aconteceu ainda no Recife, depois da derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz.

Após de seis jogos sem vencer, ficou insustentável a continuidade do trabalho do comandante gaúcho. Na nota oficial publicada no site colorado, o Inter agradeceu o empenho e desejou boa sorte ao ex-técnico.

Antes da partida contra o Santa Cruz, que levou a paciência com o técnico ao limite, o presidente Vitório Píffero havia mencionado que a demissão não aconteceria, com ou sem derrota. Mas após mais um mau resultado contra um time que configura a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, a permanência do comandante não foi uma opção.

Argel sai do Inter após quase onze meses na casamata; foram 61 jogos, 32 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. Frente ao time de Porto Alegre conquistou a Recopa Gaúcha e o hexacampeonato estadual em 2016 e obteve 60% de aproveitamento. Teve bom começo no campeonato nacional, chegando à liderança, mas sofreu uma queda brusca de rendimento na competição, e após uma sequência de seis jogos sem vencer, quatro derrotas, e muita cobrança da torcida, o clube decidiu rescendir o contrato que iria até 2018.

A última vitória do Inter aconteceu contra o Atlético-MG na 8ª rodada, no Beira-Rio. Desde então, o alvirrubro disputou 18 pontos e conquistou apenas um. Sendo derrotado e conquistando empates com equipes da zona de rebaixamento.

O Inter ainda não trabalha com nomes para substituir Argel, mas a emprensa gaúcha já especulou alguns como Luxemburgo e até técnicos que estão em meio de temporada. Até ser fechado algum contrato com um técnico novo, o Internacional pode ficar sobre os comandos do interino Odair Hellmann.