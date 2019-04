Após nova derrota do Brasil, Formiga clama: "Só peço que não desistam da gente"

Nesta sexta-feira (19), o Brasil, após perder na semi-final para a Suécia, disputou a medalha de bronze com o Canadá, em partida realizada na Arena Corinthians, em São Paulo. A Seleção Brasileira sucumbiu às canadenses e acabou perdendo o jogo, ficando de fora do pódio.

Leia mais: Comitê Olímpico dos Estados Unidos e Ryan Lochte pedem desculpas ao Brasil

Após o fim da partida que decretou a única, mas derradeira derrota do Brasil na Olimpíada, algumas jogadoras deram entrevista ainda dentro do campo. Uma delas foi Formiga, símbolo da camisa amarela, que encerrou um ciclo de seis Olimpíadas com a Seleção Brasileira.

Frustrada com a derrota e emocionada com seu último jogo em uma Olimpíada, ela disse: "“Não desistam de nós, porque nós não vamos desistir”, afirmou. Sobre a aposentadoria, ela ressaltou: "Tenho que agradecer todo brasileiro por essa força, eles nos apoiaram o tempo todo. Não é fácil, não é o que a gente queria, todo mundo sabe”, finalizou.

Marta, outro símbolo dessa geração vitoriosa do Brasil e cinco vezes melhor do mungo, também encerrou seu ciclo sem medalha na Rio 2016, mas não fugiu dos microfones e exaltou Formiga: “Ela é excepcional, uma atleta fantástica, um super ser humano. É única. O futebol feminino vai perder muito com ela fora. Espero que ela possa continuar ajudando a modalidade de alguma outra forma”, ressaltou a capitã do Brasil.

Agora, foca suas forças no torneio de Manaus, no final do ano. Sem medalha, a Seleção Brasileira Feminina terá um tempo de descanso ate uma nova partida oficial. Marta e Formiga seguem na equipe, embora descartem a possibilidade de participarem de uma nova Olimpíada, em Tóquio, 2020.