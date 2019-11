Com Thiago Silva e Alex Muralha, Tite anuncia convocados para duelos contra Bolívia e Venezuela

Após um excelente início na Seleção Brasileira, onde venceu Equador e Colômbia, o técnico Tite divulgou na tarde desta sexta-feira (16), na sede da CBF, sua lista de convocados para os próximos confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - contra Bolívia e Venezuela. Entre as principais novidades, estão os retornos de Oscar e Thiago Silva, e Alex Muralha, do Flamengo.

Segundo o treinador, as boas atuações no Campeonato Brasileiro foram diferenciais para a convocação do goleiro rubro-negro, que terá sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Após longo tempo fora, Thiago Silva e Oscar retornam. As outras novidades em comparação com a última lista são os nomes de Fernandinho, Roberto Firmino e Douglas Costa.

Antes de começar a coletiva, Edu Gaspar explicou para os jornalistas o motivo de ter 24 jogadores convocados, e não 23 como manda a regra da Fifa. Segundo ele, existe uma brecha no regulamento quando há um jogador suspenso. No caso, Paulinho - que recebeu o terceiro amarelo contra a Colômbia - está convocado apenas para o segundo compromisso da seleção, contra a Venezuela.

O Brasil enfrenta a Bolívia em Natal, no Rio Grande do Norte, e joga contra a Venezuela fora de casa. Com 15 pontos, o time é vice-líder das Eliminatórias, atrás apenas do Uruguai, que tem 16, e empatado com a Argentina, que tem 15, mas perde nos critérios de desempate.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Roma), Alex Muralha (Flamengo), Weverton (Atlético-PR).

Zagueiros: Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (PSG), Miranda (Internazionale), Thiago Silva (PSG).

Laterais: Daniel Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid).

Meias: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Lucas Lima (Santos), Oscar (Chelsea), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan).

Atacantes: Willian (Chelsea), Douglas Costa (Bayern de Munique), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Palmeiras), Neymar (Barcelona).