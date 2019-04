Torcida do Vasco ignora resultados negativos e festeja chegada do elenco a Manaus

Embora em má fase, talvez a pior na temporada, o Vasco segue de cabeça erguida na Série B. isso porque mesmo com a sequência de derrotas, para Náutico e Paysandu, a torcida vascaína abraçou o elenco, hoje, na chegada em Manaus, palco do próximo confronto pela competição, diante do Londrina, em partida válida pela 30ª rodada.

A organização do aeroporto tomou precauções de segurança, colocando grades da saída do portão de desembarque, cruzando o saguão, e terminando apenas a metros da entrada do ônibus, visando evitar maiores transtornos. Contudo, após o pouso da aeronave que que levava os jogadores ser anunciado nos telões, toda a área foi tomada por cerca de 200 torcedores, que gritavam palavras de apoio misturadas com pouquíssimos tons de cobrança e protesto. O resultado foi uma chuva de autógrafos e selfies, como vem acontecendo a cada viagem do clube à capital do Amazonas.

Dos mais festejados pelos torcedores, Luan e Yago Pikachu, além do treinador Jorginho, fizeram sucesso, mostrando que no que depender da torcida manauara, a fase adversa acaba já na próxima rodada. Em contrapartida, Jorge Henrique, que perdeu a vaga no time titular, foi bastante vaiado e hostilizado. O jogador fez uso do corredor de isolamento e entrou rapidamente no ônibus.

Nenê se apresenta na noite desta quarta-feira

Após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, em partida contra o Náutico, no último sábado, na Arena Pernambuco, Nenê, o principal jogador do elenco vascaíno fez trabalho hoje, em São Januário.

O atleta embarca para Manaus às 22 horas (de Brasília), com chegada prevista para 1h da manhã (horário local). Henrique, que se recuperou de lesão, também segue no mesmo voo. Os jogadores têm chance de fazerem parte do elenco que vai a campo contra os paranaenses.

Vasco e Londrina se enfrentam no próximo sábado (8), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O pontapé inicial está marcado para as 18h30 (de Brasília).