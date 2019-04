Zagueiro Néris é vetado e Santa Cruz viaja definido para enfrentar o Coritiba

Fora do time tricolor no confronto contra o América Mineiro por conta da caxumba que contraiu, o zagueiro Neris mais uma vez não viajará para o jogo do Santa Cruz contra o Coritiba, nesta quarta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, no Couto Pereira.

Mesmo recuperado da caxumba que havia contraído há cerca de 15 dias, o departamento físico optou por só liberá-lo quando estiver 100% fisicamente, o que deve acontecer dia 20 de novembro, no jogo contra o Atlético-MG, no Arruda. Com isso, Neris ficará fora até da viagem pra Curitiba.

Mesmo o time coral tendo passado por várias mudanças na equipe titular ao longo do ano, Neris foi presença constante entre os titulares ao longo do campeonato, participando de 19 jogos e só ficando fora por contusões ou suspensões por cartão amarelo. Para a partida desta quarta, a vaga deixada pelo zagueiro deve ficar com Luan Peres, que atuará ao lado de Danny Morais.

Luan Peres deverá ser o substituto (Foto: Ney Gusmão/Vavel Brasil)

O confronto contra o Coxa será a 12ª partida de Luan Peres, contratado no ínicio do Brasileirão após se destacar pela Portuguesa no Campeonato Paulista. O último jogo do zagueiro foi contra o Internacional, já que também não atuou contra o América-MG por conta de suspensão por terceiro cartão amarelo. Nesta última partida, o substituto foi o zagueiro da base Wellington Silva. Com o retorno de Luan, ele volta para o banco de reservas.

Definição dos times:

O Coritiba também conta com desfalques para o jogo, são eles os meias César Gonzalez e Alan Santos, o zagueiro Luccas Claro e o atacante Neto Berola. Com isso os times devem ficar assim:

Coritiba: Wilson; Dodô, Wallison Maia, Juninho e Carlinhos; Amaral, Raphael Veiga e Juan; Kazim, Leandro e Kleber.

Santa Cruz: Tiago Cardoso; Victor, Danny Morais, Luan Peres e Roberto; Derley, Jadson, João Paulo e Léo Moura; Keno e Grafite.