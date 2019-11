Prata da casa, Gabriel Jesus se consagra conduzindo Palmeiras rumo ao título

O Palmeiras é dono do Brasil pela nona vez, e a primeira equipe a conquistar este feito. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, a equipe alviverde fez uma campanha impressionante, além de contar com vários craques como peças fundamentais no elenco, inclusive com o atacante de 19 anos, Gabriel Jesus. Prata da casa, o jovem atleta do Verdão apresentou suas qualidades e além de atuar com a camisa alviverde, conquistou seu espaço na Seleção Brasileira.

No Paulistão Sub-17, em 2014, o jogador marcou 37 gols em 22 jogos. No ano seguinte, recebeu uma oportunidade no time principal alviverde, na época comandado por Oswaldo de Oliveira. O técnico foi econômico na hora de ceder espaço ao atacante, embora sofresse forte pressão da torcida alviverde. Há quem diga que a calma do técnico em lançar o jogador foi o motivo da sua saída. Com Marcelo Oliveira, Gabriel Jesus se firmou na equipe principal e ajudou o clube na conquista da Copa do Brasil.

Em março de 2015, foi promovido ao elenco profissional do Palmeiras. Um ano e oito meses depois, sua vida mudou completamente. No decorrer desse ano, viveu uma ascensão meteórica e encarou com a serenidade de um veterano, e foi campeão olímpico com o Brasil em agosto. Assumir a camisa 9 do Brasil era um responsabilidade antes impensada para um garoto de 19 anos, mas com apenas seis jogos disputados e cinco gols marcados, dificilmente existirá alguém que conteste a escolha de Gabriel Jesus para a missão.

Das boas surpresas que o ano reservou para o futebol brasileiro, sem dúvida ele foi uma das melhores. Pela seleção principal comandada por Tite, conquistou a vaga no ataque titular da seleção brasileira e correspondeu com assistências, gols e grandes atuações. Agora ele é campeão brasileiro com o Palmeiras, seu segundo titulo no profissional, terminando o ano como o principal goleador da equipe e no final do ano embarca para Inglaterra, dando início a sua carreira internacional no Manchester City.

Foto: CBF/Divulgação

Destaque do Palmeiras na conquista do nono título

Vários jogadores do elenco de Cuca foram importantes para tamanha campanha no Brasileirão, como o zagueiro Victor Hugo, o lateral Jean, os meias Tchê Tchê e Moisés e o atacante Dudu, que impressionaram pela regularidade ao longo do torneio de pontos corridos. Porém, nada tira o brilho de Gabriel Jesus. A serviço do Palmeiras, o atacante acumula 86 jogos e 28 gols. É o artilheiro do Verdão no Campeonato Brasileiro, onde jogou 28 partidas, balançando a rede 12 vezes.

Na 35° rodada, o atacante desencantou no empate em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, no Independência. Gabriel Jesus não se conteve ao marcar o gol do Palmeiras, chorou nos braços dos companheiros de elenco.

Ainda que o prêmio de melhor do campeonato não tenha sido revelado, o atacante do Palmeiras é a referência do torneio devido seu estilo de jogo incisivo, com velocidade e dribles. Gabriel Jesus está vendido ao inglês Manchester City desde agosto, por R$ 121 milhões. Ele disputará as últimas três rodadas do Brasileirão e se apresentará ao técnico Pep Guardiola em janeiro de 2017. Mesmo em pouco tempo de profissional, o atacante marcou seu nome na história e deixará a torcida palestrina na saudade.