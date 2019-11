Na chegada ao Palmeiras, Raphael Veiga revela torcida desde infância: “Realizando um sonho”

O ano não acabou, mas o Palmeiras já se movimenta para 2017. Após a confirmação de Eduardo Baptista como novo técnico, o Verdão anunciou o meia Raphael Veiga, de 21 anos, como seu primeiro reforço para a próxima temporada. O jogador estava no Coritiba e assinou vínculo com o time alviverde até 25 de dezembro de 2021.

"Eu estou realizando um sonho. Estou bastante contente com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Fico muito feliz por chegar ao Palmeiras e ainda mais nesta fase. Estou chegando para ajudar. Acredito que 2017 vai ser um ano muito importante e eu, assim como todos os outros, quero fazer parte", declarou.

Leia também: Meia Hyoran é anunciado como reforço do Palmeiras por quatro temporadas

Em entrevista ao site oficial do clube, Veiga revelou suas raízes palestrinas e se declarou como fã de dois ídolos palmeirenses. "Por causa da posição, é claro que gosto do Alex, mas, quando eu era menor, até tentei ser goleiro por causa do Marcão, mas não consegui. Ainda bem que não deu certo no gol (risos)", brincou.

Um torcedor em campo

As juras de amor ao Palmeiras não pararam por aí. Os motivos para o torcedor se apegar, ainda mais com Raphael Veiga vão muito além. O jogador contou que vem de uma família com muitos palmeirenses e disse que o amor pelo Verdão foi herdado do avô.

“Ele passou pro meu pai, que passou para mim e para o meu irmão. Desde pequeno, esse sonho foi aumentando, até que comecei a jogar bola e sempre tive em mente vestir a camisa do Palmeiras. Serão duas emoções jogar no Allianz Parque: a primeira de torcedor, e depois a de jogador. Acho que serei um jogador torcedor dentro de campo".

O Palmeiras agora é detentor de 50% dos direitos econômicos do atleta, que também adquiriu outros 15% que pertenciam ao Audax, clube onde o jogador foi formado. Os outros 35% estão divididos entre o Coxa e o time de Osasco.

Raphael Veiga assina contrato com o Palmeiras. Assista: