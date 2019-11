Chegou mais um: Palmeiras confirma a contratação do atacante Keno

O Palmeiras continua a todo vapor no mercado de transferências e em menos de 48 horas, anunciou seu terceiro reforço para 2017: o atacante Keno, principal destaque do Santa Cruz no último Campeonato Brasileiro. O jogador de 27 anos foi oficializado no início da tarde desta terça-feira (20) e assinou contrato até o fim de 2020.

"Fico muito feliz por estar fazendo parte deste grupo para 2017 e que o meu ano seja melhor do que o de 2016. Vou dar o meu máximo para ajudar a equipe. 2016 foi um dos melhores anos da minha carreira. Espero manter esse ritmo e ajudar o Palmeiras, que é o mais importante", afirmou o atleta.

O ano de 2016 foi mesmo de destaque para Keno. Em 28 jogos no Brasileirão, o atacante fez dez gols e deu sete assistências.

Em 2015, o atleta chegou, inclusive, a disputar a Copa Libertadores pelo Atlas, do México, e foi eliminado na primeira fase. Na temporada 2017, ele almeja voos bem maiores defendendo as cores do Verdão.

"Disputei a Libertadores do ano passado pelo Atlas-MEX e será totalmente diferente agora que estou no Brasil, no campeão brasileiro. Será difícil, teremos muitos times pela frente para conseguir o objetivo, mas nada é impossível para quem quer ser campeão. O Palmeiras vai muito forte para essa batalha", disse.

Em toda sua carreira, o número de times que Keno defendeu não é pequeno. O atacante começou no futebol no América-SE (2009-2011), passou por Botafogo-BA (2012), Águia de Marabá-PA (2013), Paraná (2014), Santa Cruz (2014), São José-RS (2014-2016), Atlas-MEX (2015) e Ponte Preta (2015), até chegar ao Santa Cruz (2016).

Pacotão

Além de Keno, o Palmeiras anunciou outros dois reforços na última segunda-feira (19). Os meias Raphael Veiga, que chegou do Coritiba e Hyoran, contratado junto à Chapecoense, também serão caras novas a partir de 2017.

