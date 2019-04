Zinho faz balanço do trabalho no Vasco e confirma parceria com Jorginho para a próxima temporada

Na noite destar quarta-feira (28), aconteceu o tradicional Jogo das Estrelas, comandado por Zico. Contando com a presença de grandes jogadores do futebol brasileiro, a confraternização da atual temporada proporcionou mais uma grande homenagem para a Chapecoense, por conta do acidente que levava o avião para a disputa da final da Sul-Americana. Zinho, que ao lado de Jorginho, comandou o time do Vasco da Gama durante 2016, não deixou de comentar sobre a partiva festiva e as condecorações.



"Satisfação enorme estar presente no Jogo das Estrelas. O Zico é um amigo de longa data e companheiro de profissão. É sempre bom estar ao lado dele e de tantas outras estrelas do futebol. A partida de hoje contará com homenagens para a Chapeconse. Aquela tragédia. Grandes amigos. Grandes companheiros. Pessoas que vivi por muito tempo. É muito bom estar participando, contribuindo para as homenagens que serão feitas", afirmou.



Além de toda a parte festiva, o ex-meia abordou o trabalho realizado na temporada. Segundo ele, apesar de ter feito um bom ano ao lado de Jorginho, a saída do cargo do Cruzmaltino foi crucial e importante para ambas as partes.



"Acho que foi um saldo muito positivo. Chegamos em 2015 com o Vasco 13 pontos atrás do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Uma situação muito delicada. Todos apontavam o Vasco como rebaixado. Conseguimos resgatar a moral do grupo. Lutamos até a última rodada com condição de ficar na Série A. O trabalho foi tão reconhecido que os torcedores acreditaram no grupo para o próximo ano. O Vasco ficou 34 jogos invictos, foi bicampeão carioca. O primeiro turno da Série B foi sensacional, mas sabíamos que o returno podia ter uma queda de rendimento, até pela idade do elenco. Todas as metas traçadas foram alcançadas, Saímos de cabeça erguida. Foi bom para ambas as partes. Foi um consenso", disse o ex-jogador.



Por fim, antes de entrar em campo no Maracanã, Zinho comentou sobre o futuro. Ao ser perguntado sobre propostas, o auxiliar técnico disse que ainda não surgiram e, apesar de estar preparado para ser treinador, continuará ao lado de Jorginho, com quem fez um bom trabalho no time de São Januário.



"Estou pronto para ser treinador, mas a parceria com o Jorginho vem na frente de um ojetivo individual. Acho que o sucesso pode ser alcançado mais facilmente justamente por ser duas cabeças pensando", finalizou.