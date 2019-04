Palmeiras enfrenta Ferroviária buscando liderança no Grupo 7 da Copinha

Já classificado, Palmeiras enfrenta a Ferroviária neste sábado (7), no estádio Fonte Luminosa, às 17h, em busca da liderança do Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. A equipe da casa possui uma vitória diante do Paranoá e um empate diante do Villa Nova-MG, enquanto o Verdão venceu os dois jogos de seu grupo.

A situação do grupo está favorável para ambas equipes, porém ainda não está definida. A Locomotiva necessita apenas de um empate para garantir vaga na próxima fase da competição, mas precisa de uma vitória para conseguir a primeira posição do grupo. Uma derrota diante do Palmeiras e uma vitória do Villa Nova ou do Paranoá, que se enfrentam no outro jogo do grupo, podem eliminar a equipe de Araraquara.

A situação do Porco é mais confortável, precisa apenas de um empate para se classificar em primeiro no Grupo 7. Apenas uma derrota coloca a equipe da capital paulista em segundo lugar no grupo.

Estádio afeano, mas apoio também para a equipe palmeirense

Mesmo sendo uma partida no estádio da Ferroviária, a expectativa é de que os torcedores palmeirenses marquem presença no estádio e exerçam pressão a todo instante na partida, uma vez que a partida contará até com uma divisão das torcidas (algo raro em partidas de categoria de base). O centroavante palmeirense Barbosa prevê um duro embate diante da Ferrinha, mesmo com a classificação garantida.

"Foi um passo muito importante para nós essa classificação antecipada. Procuramos ter menos erros e vamos para a próxima partida focados para tentar avançar em primeiro. Fico muito feliz de receber essa oportunidade e ainda mais por ter conseguido marcar os dois gols. A Copa São Paulo é uma competição importante, nos dá muita visibilidade, e isso nos deixa ainda mais motivados em conseguir fazer um bom papel", afirmou o atacante.