Campinense solicita retorno de Negretti ao elenco e surpreende diretoria do Náutico

Negretti está de volta ao Campinense, para a surpresa dos alvirrubros. O Náutico já dava a renovação do contrato de empréstimo do volante como certa quando, de última hora, o clube paraibano desistiu do acordo e anunciou, no último domingo (15), o retorno de Negretti ao elenco.

O contrato do jogador iria, de acordo com a diretoria alvirrubra, até o fim do Campeonato Pernambucano 2017, e já tinha sido dado como certo inclusive pela diretoria da raposa, ainda em 2016. Para o Náutico, volante de 31 anos traria experiência para a equipe - já que foi vice-campeão da Copa do Nordeste 2016 - e seria importante para a disputa do estadual e do Nordestão desse ano.

Oficialmente, a diretoria do Campinense explicou que o retorno do cabeça de área é uma necessidade do elenco. Isso porque houve um imprevisto com a situação de Mardley – também volante - que reprovou nos exames cardíacos, e, por isso, não assinou contrato com a raposa. Isso, aliado às poucas opções no mercado, levou a raposa a repatriar Negretti, que volta ao clube, então, para ocupar a vaga deixada por Mardley. Segundo o presidente rubro-negro, William Simões, o jogador deve se apresentar ainda nesta semana.

A diretoria alvirrubra se pronunciou, por meio do Diretor de futebol do clube, Eduardo Henriques, que repudiou a atitude do clube paraibano: "A renovação não tinha sido assinada e agora o presidente está correndo do que acertou. Na hora de assinar, ele está querendo correr", afirmou.

Negretti chegou ao Náutico em agosto de 2016 por empréstimo do Campinense, para reforçar o elenco na Série B, contrato que terminou com o fim do campeonato. No último domingo (15), o jogador atuou por 45 minutos (entrou na vaga de João Ananias) num jogo-treino contra a Seleção de Ipojuca, e marcou um dos 3 gols do Náutico, que venceu por 3x0.