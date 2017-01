Com três times distintos, Náutico vence Seleção de Ipojuca em jogo-treino

Primeiro gol foi do atacante Alison dá vitória ao Timbu na atividade (Foto: Mateus Schuler/VAVEL Brasil)

O desempenho não foi dos melhores, mas o Náutico saiu vitorioso. Os alvirrubros receberam a Seleção de Ipojuca em jogo-treino, na manhã deste domingo (15), no CT Wilson Campos. Com a presença da torcida, o Timbu foi mais eficiente na produtividade e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados pelo atacante Alison, contratado junto ao Atlético-GO, do meio-campista Cal, de falta, e do volante Negretti.

Esse foi o primeiro teste da equipe nessa temporada, visando testar os novatos e dar ritmo de jogo, já que a estreia na Copa do Nordeste será realizada na próxima terça-feira (24), na Arena de Pernambuco, contra o Uniclinic. Mesmo sem empolgar, o time teve atuação aprovada pelos torcedores presentes.

A primeira parte da atividade teve muita intensidade de ambos, porém com o clube da Rosa e Silva buscando mais o ataque. Ainda que tivesse a posse de bola, o time alvirrubro não chegou com qualidade e pouco levou perigo. A única boa chance saiu dos pés de Jefferson Nem, que finalizou colocado e o goleiro adversário tirou com a ponta dos dedos e de mão trocada.

Dado testou variações táticas na equipe no decorrer da movimentação (Foto: Mateus Schuler/VAVEL Brasil)

As peças que iniciaram os trabalhos: Tiago Cardoso; Joazi, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e João Paulo; João Ananias, Rodrigo Souza e Marco Antônio; Dudu, Anselmo e Jefferson Nem.

Para a segunda etapa, aconteceu o que já era previsto pelo treinador Dado Cavalcanti, com um novo elenco em campo. Dos 11 que haviam iniciado, somente o volante João Ananias ficou no gramado, saindo aos 15 minutos para a entrada de Negretti. Apesar da parte física ter sido o problema do primeiro time, o segundo trabalhou bem a bola e abriu o placar. O lateral-direito David, da base, cruzou com perfeição e Alison cabeceou para o gol.

Jogadores do segundo tempo: Jeferson; David, Nirley, Adalberto e Igor Neves; João Ananias (Negretti), Cal e Maylson; Juninho, Alison e Giva.

Fechando os trabalhos, o comandante manteve o zagueiro Adalberto e os meio-campistas do segundo tempo. O fôlego novo no ataque deu à equipe mais intensidade e, por isso, ampliaram a vantagem. Através da bola parada, Cal bateu falta com qualidade e marcou um bonito gol. Já na reta final, Willian Silva chutou rasteiro e o arqueiro não segurou. A sobra ficou com o volante Negretti, que teve o trabalho de tocar para o fundo do barbante e encerrar o duelo.

Atletas que encerraram o treinamento: Bruno; Raphael, Rafael Ribeiro, Adalberto e Manoel; Negretti, Cal e Maylson; Jefferson Renan, Odilávio e Willian Silva.