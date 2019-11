Meia-atacante do Brasília marca dois contra o Cruzeiro e tem longa conversa com diretoria celeste

A goleada do Cruzeiro, sobre o Brasília, por 8 a 2, nesta quarta-feira (25), no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, não serviu apenas para a comissão técnica, torcida e diretoria observarem os atletas celestes. Isso porque um jogador do Colorado despertou a atenção de todos: o meia-atacante Marco Morgon.

O jogador, de 28 anos, foi o autor dos dois únicos gols do Brasília na partida. Após o duelo, a diretoria do Cruzeiro, formada pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares, pelo diretor executivo Klauss Câmara, além do vice de futebol Bruno Vicintin e do gerente Tinga, passaram longo tempo conversando com Marco à beira do gramado.

Perguntado sobre o teor da conversa, Bruno Vicintin desconversou e classificou o diálogo como "normal". No entanto, pouco tempo depois, Marco Morgon publicou, em seu Twitter, uma mensagem, no mínimo, misteriosa: “Deus tem um propósito em nossas vidas apenas creia (sic)”. Após a postagem, a torcida do Cruzeiro passou a mandar mensagens para o jogador, que passou a “retuitar" todo o conteúdo.

Marco Morgon já atuou pelo futebol mineiro vestindo a camisa do Varginha. Nascido em Santo André, na região do ABC Paulista, o meia-atacante também jogou pelo Mogi das Cruzes-SP, Bandeirante de Birigui-SP e Colorado-PR. O jogador também possui experiências internacionais, atuando em clubes de Portugal, Espanha, Chile e Colômbia.