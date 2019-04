Após mais uma derrota do Náutico, Maylson desabafa e Dado Cavalcanti ameniza situação

A terceira derrota consecutiva do Náutico, segunda na Copa do Nordeste – deixando o Timbu na terceira colocação, a quatro pontos do Campinense e do Santa Cruz – abalou o clima entre jogadores e comissão. Ainda na beira do gramado, em entrevista à Rádio Jornal, o volante Maylson deixou essa situação evidenciada.

"Pedir desculpa aos torcedores e falar para alguns da comissão que, se não confia no meu trabalho, que me mande embora então. Não queria tumultuar. A equipe vai sair dessa situação, porque a torcida não merece. Todo mundo tem que ajudar, ainda mais nessa situação. Tem que ser homem e trabalhar nessa hora", desabafou.

Após a declaração do atleta, Dado Cavalcanti optou por não falar sobre o ocorrido, se limitando apenas a analisar a partida. “Não tenho como fazer nenhum tipo de julgamento nem avaliação em cima do que foi dito. Eu não ouvi, não sei. A gente sabe que depois de um jogo como este, com a cabeça quente, ficamos um pouco impacientes, sai um pouco de si. Não tenho como comentar”, disse o treinador, encerrando o assunto.

O técnico analisou a partida contra o Campinense-PB dividindo em dois tempos. No primeiro, o jogo estava equilibrado e o Timbu chegou mais vezes à área do adversário, mas não conseguia finalizar no gol, deixando o placar inalterado durante toda a primeira etapa.

“Fizemos um bom primeiro tempo, a equipe estava equilibrada, organizada em campo. Tivemos algumas oportunidades, mas esbarramos na falta de finalização e não concluímos quando éramos superiores. Tivemos posse de bola no campo deles, porém, não finalizamos. No segundo tempo aceitamos a chegada do Campinense, nossa marcação acabou não vingando”, frisou.

Apenas no fim da partida o placar foi definido. Renatinho, ex Santa Cruz, marcou um golaço de fora da área no ex-companheiro Tiago Cardoso e, cinco minutos depois, Léo Ceará decretou a vitória dos paraibanos. Para Dado, as substituições vieram pra corrigir essa situação.

"Perdemos o meio-campo e houve uma quebra nas nossas linhas de marcações. As duas primeiras substituições supriram as necessidades e mesmo com o Campinense pressionando, nosso time estava bem postado em campo. Quando perdemos Rodrigo Souza (expulso), o jogo estava 0x0 e coloquei Adalberto para posicionar Éwerton Páscoa como volante pensando no abafa do adversário. Só que eles encontraram o gol numa finalização de fora da área. Ficou difícil e, com um homem a menos e atrás no placar, nos lançamos à frente e acabamos levando o segundo gol no contra-ataque.", analisou Dado.

As derrotas recentes – duas no Nordestão e uma no Pernambucano – deixaram o elenco abatido, por isso Dado ressalta a importância de voltar a vencer para os atletas se motivarem e a torcida voltar à comparecer. O próximo confronto do Náutico será sua estreia pela Copa do Brasil, contra o Guarani de Juazeiro, na quarta-feira (15). A competição é disputada em mata-mata, com partida única, e é preciso vencer para avançar.



"Quem não fica insatisfeito com a derrota não pode vestir a camisa do clube. Para o clima ficar bom é preciso vencer. Antes de voltar a ter boas atuações, precisamos ganhar. Precisamos ser mais competitivos e práticos em relação à vitória. Agora temos a Copa do Brasil pela frente, que nos dá um retorno financeiro, é jogo único e decisivo.", finalizou o treinador do Timbu.