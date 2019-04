Inter vira sobre Passo Fundo, mas cede empate no fim e segue sem vencer no Gauchão

PARTIDA VÁLIDA PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO, DISPUTADA NO VERMELHÃO DA SERRA, EM PASSO FUNDO, RIO GRANDE DO SUL

Parece o que ano de 2016 vai demorar para acabar para o Internacional. Buscando a primeira vitória no campeonato regional, o time colorado tropeçou novamente e segue sem vencer no estadual 2017.

O algoz da vez foi o Passo Fundo. Jogando no estádio Vermelhão da Serra, ambas equipes empataram em 2 a 2 e se encontram em situação delicada na tabela. O Passo Fundo ocupa a 9ª colocação, com 4 pontos, logo atrás e com um ponto a menos, se encontra a equipe do Internacional.

Procurando reabilitação do campeonato, as equipes voltam a atuar pelo Gaúchão somente no próximo final de semana. No sábado (25), o Passo Fundo vai até a serra gaúcha enfrentar o Juventude, às 17h. Um pouco mais tarde, às 19h30, no Beira-Rio, o Inter recebe a visita do Brasil de Pelotas.

Bola aérea resolve

O Inter até começou assustando o goleiro Fernando Júnior em chute disparado de fora da área por Seijas, mas foi só o que conseguiu no primeiro tempo. O Colorado não se encontrava em campo e logo aos 11 minutos de jogo, viu Xaro cobrar falta na cabeça de Rodolfo Mol, o zagueiro e capitão Tricolor subiu sozinho e tocou no canto direito de Danilo Fernandes.

Enfrentando um time apático e com pouca criatividade, a equipe do Passo Fundo assustava em lances ocasionados a partir dos pés de Xaro. O lateral estava inspiradado e explorava os flancos do campo para frequentemente aparecer sozinho e realizar cruzamentos na area, fazendo o arqueiro Colorado trabalhar.

Mudança que deu certo

Após uma primeira etapa pouco inspiradora, Antônio Carlos Zago resolveu modificar a equipe ainda no intervalo. O ingresso de Roberson no lugar de Anselmo teve resultado imediato. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o atacante recebeu cruzamento de Junio, dominou e dentro da area foi derrubado pela marcação, assim, o juiz viu-se obrigado a assinalar a penalidade. Na cobrança, Brenner deslocou o goleiro Fernando e igualou o marcador.

Nem o gol e a desestabilidade emocional do Passo Fundo, que começou a cometer muitas infrações, foram suficientes para que enfim a equipe do Internacional engrenasse na partida.

Aos 20 minutos, Brandão obrigou Danilo Fernandes executar um milagre e evitar a derrota momentânea no placar.

Quando há centroavante na area, sempre haverá risco para a defesa adversária, ainda mais quando o mesmo encontra-se em uma partida inspirada. Aos 24, Roberson fez jogada pelo fundo, recuou para Carlinhos que cruzou de primeira e encontrou Brenner. O camisa 38 venceu a marcação e com muita calma e frieza, só teve o trabalho de tirar do goleiro e sair para comemorar.

Aos 33 minutos, após uma discussão e empurra-empurra entre os jogadores, Brenner e Xaro - até então os dois melhores jogadores em campo-, foram expulsos.

Com a vitória parcial no placar e o final de jogo se aproximando, Eduardo Henrique entrou para ajudar a marcação. Porém, o destino não foi muito glorioso com ele. Novamente em cobrança de falta, aos 47 minutos, a bola viajou na grande area colorada e em disputa confusa com Saimon, zagueiro do Galo, a bola acabou encobrindo Danilo, que nada pôde fazer para evitar o empate e a constrangedora situação Colorada no campeonato.