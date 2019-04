Jogo entre Brasil de Pelotas e Grêmio tem alteração de horário no complemento da rodada

A partida que seria disputada no Estádio Bento Mendes de Freitas, em Pelotas, entre Brasil e Grêmio, não terá seu apito inicial dado no horário marcado anteriormente. Isso porque, após solicitação da televisão detentora dos direitos de transmissão, o jogo que teria seu início dado às 21h45, foi antecipado para começar às 19h30.

A confirmação da alteração do horário ocorreu no início da noite desta segunda-feira, pelo próprio presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveletto, em entrevista concedida à Rádio Gaúcha: "Está confirmado que o jogo Brasil de Pelotas x Grêmio teve o horário alterado das 21h45min para às 19h30min", afirmou o presidente.

A mudança do horário foi bem recebida na cúpula de futebol do tricolor gaúcho. Em entrevista concedida à Rádio GreNal, Saul Berdichevski, diretor de futebol do Grêmio, relatou:

"Essa mudança no horário não prejudica em nada o jogo. Para o Grêmio foi até melhor. Os torcedores podem deixar o estádio antes e inclusive os atletas podem terminar o seu trabalho mais cedo", finalizou o dirigente gremista sobre o assunto que pegou a muitos de surpresa.

Com a alteração do horário da partida para às 19h30, Brasil de Pelotas e Grêmio finalizam a sétima rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor é 4º colocado com 11 pontos ganhos e mira chegar à segunda colocação geral. Já o Xavante pelotense está em 8º, com 7 pontos até aqui.