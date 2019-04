Buscando abrir vantagem, Inter recebe Cruzeiro-RS pelas quartas de final no Beira-Rio

Partida válida pela semifinais do Campeonato Gaúcho de 2017. Partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

INCIDENCIAS : Partida válida pela semifinais do Campeonato Gaúcho de 2017. Partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Internacional e Cruzeiro-RS voltam a se enfrentar nesta noite de quarta-feira (6), no estádio Beira-Rio, às 21h30. O mesmo duelo aconteceu na última rodada da primeira fase, quando o Estrelado levou a melhor e venceu o Colorado por 2 a 1. Sem conseguir engrenar no campeonato, o Inter classificou-se em sétimo lugar, assim, enfrentando o Cruzeiro, dono da segunda melhorar campanha, atrás apenas do Novo Hamburgo.

A partida será marcada por desfalques na equipe colorada, estreia do recém contratado Edenílson, retorno de Carlinhos e do estádio Beira-Rio, após ter de atuar em Bento Gonçalves ao cumprir suspensão. O Cruzeiro busca seguir com boas atuações e almeja classificar-se para ficar entre os quatro melhores do campeonato.

Estreia, retorno e desfalques

Na revanche contra o Cruzeiro-RS nesta noite no estádio Beira-Rio, o Inter apresentará o seu novo reforço Edenílson, recém contratado do Genoa, da Itália. Na meia cancha, o volante terá a parceria de Rodrigo Dourado e Uendel, que voltará a jogar no meio-campo com o retorno de Carlinhos a lateral esquerda.

Porém, nem todas as notícias são boas para Antônio Carlos Zago. O goleiro Danilo Fernandes apresentou incômodo durante o aquecimento no treino de quarta-feira. Ao relatar as dores, foi retirado da atividade. Após realizar exames no hospital, teve constatada fratura na base do quinto osso metatarsiano e terá de ser submetido a intervenção cirúrgica. O substituto será Marcelo Lomba. Ele será o responsável por defender a meta colorada na fase final do Gauchão, nos confrontos contra o Corinthians pela Copa do Brasil e no início da Série B.

Na última partida da primeira fase, contra o próprio Cruzeiro, Paulão saiu machucado e foi constatada lesão na coxa esquerda. Ausente pelo período de 20 a 30 dias, o zagueiro será substituído por Léo Ortiz.

Com a lesão de Danilo Fernandes, mais responsabilidade para D’Alessandro. O expoente técnico na equipe, terá a parceria de Nico López e Brenner para furar o bloqueio Estrelado.

Buscando voos mais altos

A segunda colocação na primeira fase já é algo bem expressivo para o Cruzeiro-RS, porém, a equipe tem confiança que pode alcançar objetivos maiores no campeonato gaúcho. Com 60,6% de aproveitamento e a melhor campanha fora de casa, são ingredientes que servem de incentivo para buscar o melhor desempenho do clube no âmbito do Rio Grande do Sul depois de 49 anos.

Na história recente, o Cruzeiro-RS chegou mais perto da taça em 2011, mas terminou na quarta colocação. No ano passado, entretanto, viveu dias conturbados. Só escapou do rebaixamento na última rodada, por dois pontos, terminando na 11ª colocação.

O ténico Ben Hur Pereira que retornou nesta temporada, diz que foi tudo planejado, o clube se organizou para viver este momento.

“Foi planejamento. Sentamos muitas vezes (com a direção) e conseguimos trocar muitas ideias em relação ao futuro do Cruzeiro. Temos uma boa base, cerca de 60% do plantel saiu de lá. Isso já deixa mais tranquilo quanto clube. E, nas posições que achamos mais importantes, buscamos peças pontuais, experientes. A mudança é radical em todos os setores”, declarou o treinador.

O Cruzeiro-RS terá os desfalques de Sander e Tawan, mas contará com a presença do atacante Thiago Alagoano, um dos vices artilheiros do campeonato.

Serviço de jogo

Os ingressos para o jogo estão a venda nos canais do Internacional e na bilheteria do estádio Beira-Rio. Para o setor inferior/superior livre, o torcedor pode adquirir o ingresso por R$30,00, os sócios do clube tem desconto de 50%. Nas posições centrais do estádio, inferior e superior, o ingresso custa R$ 50,00, os sócios também contam com 50% nestas posições.

O torcedor Cruzeirista que quiser ver o Estrelado no Beira-Rio, deverá desembolsar R$30,00. Os portões do estádio serão abertos às 19h30.