Após eliminação, Thiago Maia promete títulos para torcida santista: "Não é da boca para fora"

Após a eliminação nas quartas de final do Paulistão, nesta segunda-feira (10), para a Ponte Preta, O técnico Dorival Jr e os jogadores do Santos tentam planejar o futuro. Em entrevista, o volante Thiago Maia fez uma promessa a torcida sobre a eliminação precoce, e a primeira em 9 anos. O camisa 29 lamentou o fato do Alvinegro ter sido eliminado nas penalidades máximas, mesmo jogando bem, já que criou diversas oportunidades e conseguiu venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar (1 a 1 agregado).

Com a queda no Paulistão, restam a Libertadores, principal competição do Alvinegro no ano, o Campeonato Brasileiro, que começa em maio, e a Copa do Brasil, torneio no qual a equipe entra nas oitavas de final. Antes de fazer a promessa, o camisa 29 valorizou o trabalho do técnico Dorival Júnior.

"Dorival confia na gente. E confiamos nele. Falei que seríamos campeões para a torcida. E não é da boca para fora. É uma promessa", garantiu Thiago Maia.

O Alvinegro volta a entrar em campo somente no próximo dia 19, para enfrentar o Santa Fe, em Bogotá, na Colômbia. Os santistas lideram o Grupo B da competição continental, com quatro pontos.

"Paulista era importante, tínhamos obrigação, mas futebol é assim. Às vezes não entendemos. Mas temos a Libertadores pela frente. Não acho (que ficamos abaixo). Temos que seguir trabalhando firme", completou o volante do Peixe.

O Santos folga nesta terça-feira e retorna aos treinamentos no CT Rei Pelé apenas na quarta-feira (12) para iniciar os preparativos para a Libertadores.