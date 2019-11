Bom retrospecto: final do Carioca é rotina para Botafogo nos últimos dez anos

Nos últimos dez anos, a torcida alvinegra se acostumou a acompanhar o Botafogo em finais do Campeonato Carioca. Independente do adversário, o Glorioso é o que está quase sempre presente. Desde 2007, já disputou oito finais e neste ano, sob comando de Jair Ventura, o time busca sua nona decisão de estadual.

O Botafogo esteve fora das decisões somente em 2011 e 2014. No primeiro ano, Vasco e Flamengo se enfrentaram, e a equipe rubro-negra saiu com título. Já em 2014, os dois times voltaram a se enfrentar, e com gol polêmico no fim, o Flamengo voltou a ser campeão contra o rival.

Em todos os outros anos, a equipe de General Severiano, disputou a final do Carioca. Neste período, conquistou dois títulos, em 2010 e 2013, e cinco vice-campeonatos. As duas conquistas tiveram gostinho especial. Em 2010 deu o troco do ano anterior em cima do Flamengo. Enquanto em 2013, venceu em cima do Fluminense após goleada do Tricolor em 2010.

O começo do Carioca deste ano para a equipe alvinegra, foi marcado pela eliminação precoce na Taça Guanabara, já que a equipe poupou os titulares para a disputa da Copa Libertadores.

No segundo turno, após a equipe conseguir a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o time cresceu e conseguiu bons resultados, conseguindo a classificação para disputar a semifinal. Entretanto, com a disputa da Copa do Brasil três dias após o clássico, é possível que mais uma vez o elenco não venha com força total.

As oito finais de Carioca com o Botafogo desde 2007:

2007/2008/2009 - Sequência de três anos em que o Botafogo chegou na final e acabou sendo vice-campeão contra o Flamengo. Nesta época surgiu muita polêmica diante da arbitragem, acirrando a rivalidade entre os clubes e torcidas.

2010 - O troco veio com o famoso gol de cavadinha do uruguaio Loco Abreu e com Jefferson defendendo pênalti cobrado por Adriano. O Alvinegro derrotou o Flamengo por 2 a 1 e conquistou o Carioca vencendo os dois turnos.

2012 - Naquela final, o Botafogo acabou sendo goleado pelo Fluminense por 4 a 1 no primeiro jogo. No segundo, outra derrota e acabou sendo vice-campeão contra o rival da tricolor.

2013 - Novamente a vingança, desta vez sob o comando de Clarence Seedorf. O Glorioso venceu os dois turnos, Taça Guanabara e Taça Rio, e saiu Campeão Estadual. Derrotou o Vasco no Nilton Santos por 1 a 0, e o Fluminense no Raulino de Oliveira por 1 a 0 também.

2015/2016 - O Botafogo disputou a final dos dois anos contra o Vasco, mas acabou saindo com o vice-campeonato nas duas oportunidades.