Lesão muscular tira Elber do Cruzeiro por até três semanas

O meia-atacante Elber, do Cruzeiro, desfalcará a equipe nas próximas semanas para se recuperar de um estiramento na coxa esquerda, sofrido durante o empate sem gols com o Atlético-MG, no último domingo (30), pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro. O jogador teve uma oportunidade para marcar aos 46 da etapa final, mas acabou sofrendo falta de Gabriel.

Nesta terça (2), o atleta passou por exame, que apontou a contusão na coxa esquerda. Elber já iniciou tratamento na Toca da Raposa II. Segundo o clube, ele fica fora de combate de duas a três semanas. O jovem jogador se junta a Ariel Cabral, Judivan e Manoel no departamento médico do clube celeste.

Com a lesão, Elber vai ficar de fora do jogo com a Chapecoense, nesta quarta-feira (3), pela Copa do Brasil, da grande final do Campeonato Mineiro, diante do Atlético-MG, domingo (7), da partida contra o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana, e das duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, se assim a projeção de recuperação do jogador se cumprir.

Promessa das categorias de base do clube, desde que subiu para o time principal, o meia tem vivido em meio a lesões. Em 2016, foram três ocasiões. Primeiro, por causa de um edema na mesma coxa da atual lesão, ele ficou afastado dos gramados entre 12 e 27 de junho. Uma semana depois, estiramento na coxa interrompeu as atividades com bola do velocista até 24 de agosto. Por fim, problema no adutor da coxa direita, em 18 de outubro, fez com que ele só voltasse a ficar à disposição de Mano em 25 de novembro.

Os jogadores que estão próximos de retornarem à completa disponibilidade de Mano são Ezequiel e Robinho. Os dois foram relacionados para a última partida da Raposa e podem pintar no time titular em breve. Nesta quarta, o time celeste recebe a Chapecoense pelo jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil.