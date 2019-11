Resultado Coritiba 0x0 Atlético-PR na final Campeonato Paranaense 2017

Obrigado pela audiência, amigo ligado na VAVEL Brasil! Até a próxima! E parabéns ao Coritiba e ao torcedor alviverde pelo título de Campeão Paranaense de 2017!

Jogadores dão a tão sonhada volta olímpica com a taça de campeão!

Kleber agora levanta o troféu de campeão paranaense de 2017! Momento mais esperado para o torcedor coxa-branca, que não via um título do time desde 2013, e comemora bastante no Couto Pereira!

Kleber, artilheiro do Paranaense, levanta o troféu de artilheiro ao lado do filho! O atacante marcou 11 gols na competição.

Jogadores do Coritiba recebem as medalhas pelo 38º título estadual do clube!

GLADIADOR! "Nosso time soube jogar e talvez o 3 a 0 fez com que tivéssemos mais cautela. Não conseguimos dar a vitória para o torcedor, mas demos a conquista e espero que eles possam confiar no time no Brasileiro. Ano passado fiquei muito chateado, mas agora a gente sabe que a foto de 2017 vai ser a nossa. Os mais novos têm que criar esse sentimento dentro de si para poder conquistar mais."

WILSON FALA! "Sabemos que temos que melhorar para o Brasileiro, mas já mostramos uma boa evolução. Estamos no caminho certo, e espero que possamos dar mais alegrias para o torcedor. Fico feliz de ter o trabalho reconhecido, e o que vier pela frente é consequência."

Jogadores comemoram junto à torcida organizada que faz uma bela festa com sinalizadores!

47' FIM DE JOGO! O CORITIBA É CAMPEÃO PARANAENSE DE 2017!

45' DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS! Dois minutos para o grito de campeão da torcida alviverde!

40' MUDA O CAP! Yago no lugar de João Pedro.

39' MAIS UMA VEZ QUASE! Henrique Almeida e Anderson inverteram os papeis, e o atacante bateu no canto direito. Weverton mais uma vez salvou!

39' QUASE GOL DO CORITIBA! Henrique Almeida puxou o contra-ataque mortal e deu um lindo passe para Anderson livre pelo meio. Weverton conseguiu evitar o gol com o pé!

33' Escanteio cobrado, Wilson sai mal, mas Grafite aproveitou mal a sobra.

28' MUDA O COXA! Jonas no lugar de Neto Berola.

27' QUASE KLEBER! O Gladiador girou e chutou, mas a bola passou perto da trave direita atleticana.

24' MAIS EMPURRA-EMPURRA! Werley foi para cima de Sidcley e o clima esquentou de novo!

21' AMARELO PARA O CAP! Otávio fez falta em Juninho.

19' MUDA O COXA! Sai Rodrigo Ramos, entra Walisson Maia.

18' CARTÃO AMARELO! Kleber foi punido pelo lance anterior.

17' CONFUSÃO EM CAMPO! Kleber deu uma entrada dura em Wanderson e o empurra-empurra foi generalizado!

16' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO! Eduardo da Silva entrou no lugar de Lucho González.

16' Após cobrança de falta Crysan cabeceou à queima roupa em cima de Wilson, mas o árbitro marcou impedimento.

15' AMARELO PARA O COXA! William Mateus fez falta em João Pedro e foi punido.

12' QUASE GOL DO FURACÃO! Falta cobrada na área e Grafite por muito pouco não pegou a sobra! Wilson conseguiu defender com o pé e evitou o gol do atacante atleticano.

09' Otávio lança a bola na grande área e encontra João Pedro que chuta para fora.

07' Anderson encontrou Kleber na grande área, mas no arremate do Gladiador a bola bateu na defesa atleticana.

05' Crysan avançou pela esquerda, se livrou da marcação e chutou cruzado, mas a bola foi para fora.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Times voltam do intervalo sem alterações!

47' FIM DA PRIMEIRA ETAPA!

45' QUASE GOL DO ATLÉTICO! Linda cobrança de falta de Rossetto, obrigando Wilson a se esticar todo para realizar a defesa!

34' QUASE O COXA ABRE O PLACAR! Anderson encontra Kleber apenas com Weverton pela frente. O atacante preferiu devolver a bola para o meia, que finalizou bem mas a bola foi desviada para escanteio.

20' Henrique Almeida tentou o arremate, mas pegou mal na bola e ela passou por cima do gol.

17' Rossetto fez boa jogada pela direita e encontrou Grafite. O atacante foi travado e a bola saiu pela linha de fundo.

14' Rossetto aproveitou o rebote da defesa alviverde e arrematou da entrada da área por cima da meta de Wilson.

12' AMARELO PARA O CAP! Crysan fez falta em Anderson e foi punido.

10' QUASE! Anderson encontra Kleber livre, e o atacante chuta por cima do gol de Weverton. Por muito pouco a bola não entrou!

07' Tabela entre Grafite e Crysan, mas na sequência do lance Sidcley estava adiantado.

06' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! Iago deu lugar a Neto Berola.

05' Primeiro lance de ataque do Coritiba e o atacante Iago acabou lesionado.

00' COMEÇA O JOGO NO COUTO PEREIRA!

Pelo lado do Furacão, a grande esperança fica com o garoto Matheus Rossetto. Com apenas 20 anos de idade, o meia vem se destacando e tem um gol e duas assistências no torneio

O grande destaque do Coritiba fica por conta de Kléber. O "Gladiador" é o artilheiro do Campeonato Paranaense, com 11 gols, seis a mais do que outros quatro atletas, que dividem a segunda posição.

'Kléber é artilheiro isolado do Paranaense (Foto: Divulgação/Coritiba)

Enquanto isso, o Coritiba vai com força total para cima de seu maior rival, tentando garantir a conquista do título dentro de sua casa. Geovane, João Paulo e Rildo, todos machucados, são os desfalques. Vale dizer que 30 jogadores foram convocados para a partir, mas apenas 22 serão relacionados.

No entanto, o Atlético-PR contará com dois "reforços" para a decisão. Weverton e Douglas Coutinho, punidos pelo TJD-PR, receberam liminar que os deixam liberados para entrar em campo neste domingo (7). No entanto, Felipe Gedoz, suspenso, fica de fora

O Furacão também sofreu outra derrota em casa, pelo mesmo placar, mas pela Copa Libertadores. Contra o San Lorenzo, a equipe rubro-negra sofreu outro 3 a 0 e acabou embolando a briga por uma vaga no mata-mata da competição internacional

Com gols de Iago, Werley e Kleber, a equipe coxa branca conseguiu uma excelente vitória, mesmo jogando fora de casa, na Arena da Baixada

Para esta decisão, o Coxa tem uma grande vantagem conquistada no jogo de ida. Depois de vencer por 3 a 0, a equipe pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim sairá com o título

Escalação do Coxa: Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Juninho e William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani e Anderson; Iago, Henrique Almeida e Kleber.

O Furacão vem com Weverton; Cascardo, Marcão, Wanderson e Sidcley; Otávio, Rosseto, Lucho González e João Pedro; Pablo e Grafite.