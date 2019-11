Relembre cinco jogos marcantes do Sport na Ilha do Retiro

Em 4 de julho de 1937, o Sport inaugurou a Ilha do Retiro, que mais tarde viria a se chamar Adelmar Costa Carvalho, em homenagem ao presidente campeão de 1955 e 1956. A festa se deu em um amistoso contra o Santa Cruz, com vitória do Leão por 6 a 5. O primeiro tento foi marcado por Artur Danzi, do time da casa.

O estádio, considerado a segunda casa da torcida leonina, já foi palco de momentos inesquecíveis ao longo da história. Listamos cinco jogos que já fizeram seu coração palpitar e demonstrar o verdadeiro espírito rubro-negro em todos esses 80 anos marcados por tantas glórias para o clube pernambucano.

Sport 1 x 0 Guarani - Final do Campeonato Brasileiro de 1987

De acordo com o regulamento, o título Brasileiro de 1987 teria que ser disputado em duas oportunidades. No primeiro encontro, realizado no Brinco de Ouro em Campinas, o Leão da Ilha abriu o placar só aos sete minutos do segundo tempo, em uma falta cobrada pelo lateral-direito Betão. O empate dos alviverdes aconteceu dez minutos depois, através do atacante Catatau, que converteu um pênalti.

O duelo de volta foi um pouco mais nervoso. Pouco antes do intervalo, quando o confronto estava empatado sem gols, os bugrinos perderam um de seus principais jogadores: o artilheiro Evair, expulso. Com um a mais, o Leão da Ilha chegou ao título brasileiro inédito aos 19 minutos do segundo tempo, com 26 mil torcedores presenciando o gol heroico do zagueiro Marco Antônio, que se tornou ídolo da torcida com isso.

Sport 0 (5) x 1 (4) Santa Cruz - Final do Campeonato Pernambucano 2006

O Sport vinha de temporada difícil, sendo quase rebaixado à Série C e, com isso, o ano de 2006 pode ser considerado divisor de águas para os leoninos. Com um time nitidamente inferior ao do rival, o Leão venceu o duelo de ida no Arruda, por 2 a 1, e precisou somente de um empate na Ilha para se sagrar campeão estadual.

O Santa Cruz venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol no fim, e a decisão foi encaminhada às penalidades máximas. A partir daí, deu início ao drama. A equipe do Arruda abriu a série, com Marco Brito. Ele bateu mal e Gustavo defendeu, mas Léo Oliveira teve a chance de pôr o Sport na frente e chutou fraco para Gilmar defender.

O juiz, porém, mandou a cobrança voltar já que o goleiro tricolor havia se adiantado. Na segunda batida, porém, Léo mandou no travessão. A partir daí, todas foram convertidas: Thiago Tubarão e Alex Oliveira não erraram para o Santa, enquanto Marcos Tamandaré e Geraldo fizeram para o Sport.

Durval, hoje ídolo, bateu o quarto pênalti e mandou para longe das redes. O bicampeonato estava nos pés de Lecheva, mas Gustavo fez a defesa, levando a torcida ao delírio. O meia-atacante Wellington converteu em seguida e levou a disputa às séries alternadas.

O primeiro foi o goleiro tricolor, que chutou forte e sem chance para Gustavo. Marco Antônio, que ainda não havia marcado gols com a camisa do Sport, cobrou bem e deixou tudo igual. Neto, com a oportunidade de manter o Santa vivo, parou no camisa 1, que saltou no canto certo e segurou a bola. Hamilton, também nunca sem ter o prazer de balançar as redes, encheu o pé e deu 35º título da história ao clube.

Sport 4 x 1 Palmeiras - Oitavas de final da Copa do Brasil 2008

Nas oitavas de final, o primeiro grande desafio, logo após conquistar o Pernambucano. O Palmeiras, que seria campeão paulista, de Vanderlei Luxemburgo era o rival. Depois de empate por 0 a 0 no Palestra Itália, o Sport fez 4 a 1 na Ilha do Retiro, com um show de Romerito, autor de três gols, e outro tento de Dutra.

Empurrado por mais de 30 mil torcedores na Ilha, o clube comandado por Nelsinho Baptista não se intimidou com o adversário e manteve a mesma postura ofensiva durante toda o confronto. Ali que começou a arrancada do Sport rumo à conquista do Brasil.

Sport 2 x 0 Corinthians - Final da Copa do Brasil 2008

O dia 11 de junho de 2008 é uma data histórica para o Sport. O rival foi o poderoso Corinthians, que estava tentando se reinventar para jogar a Série B. O Sport já não tinha Romerito, sem contrato. No Morumbi, o Corinthians fez 3 a 0 mas Enílton, com um gol aos 46 da segunda etapa de maneira milagrosa, deu mais chances ao Leão. O tento fez com que Carlinhos Bala dissesse que esse seria o do título. Muitos o criticaram, porém a profecia do camisa 11 deu certo.

Na volta, na Ilha do Retiro com 33.921 torcedores, Carlinhos Bala aos 34 e Luciano Henrique aos 37 do primeiro tempo, fizeram os tentos do título rubro-negro, sob o comando de Nelsinho Baptista. Foi o primeiro título nordestino na história do torneio e o primeiro nacional da região desde o Brasileiro de 1988, com o Bahia.

Sport 2 x 1 Colo Colo - Fase de grupos da Copa Libertadores da América 2009

O Sport encontrou dificuldades, chegou a estar perdendo o jogo mas, na base de muita disposição, virou para cima do Colo Colo. Por isso, se tornou o primeiro clube de Pernambuco a passar às oitavas de final da Taça Libertadores da América em toda a história, fazendo também sua melhor campanha.

Leão levou a melhor sobre os chilenos de virada e garantiu vaga inédita nas oitavas (Foto: Reprodução/EFE)

Foi um embate de muita marcação. Os times entraram em campo com muita pegada e as chances de gols eram raras no primeiro tempo. Aos quatro minutos do segundo tempo, Barrios dominou e serviu Millar. O atacante arrematou no contrapé de Magrão, abrindo o placar. Mesmo assim, a torcida presente na Ilha não deixou o Leão morrer e passou a empurrar o time.

A resposta veio 11 minutos depois. Hamilton carimbou a trave direita de Muñóz, mas Moacir pegou o rebote e estufou as redes. O gol para a virada aconteceu aos 30. Luciano Henrique, que havia entrado na vaga de Hamilton, recebeu na área, conseguiu cruzar e Vandinho, com leve toque, desviou para dentro da meta.