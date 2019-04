Corinthians desiste da negociação com a Caixa pelo patrocínio máster

O Corinthians encontra dificuldades para estampar um novo patrocinador máster no peito da sua camisa. De acordo com o Portal UOL, o Corinthians finalizou as negociações com a Caixa Econômica Federal. O clube está a quase um mês sem patrocínio e agora deve procurar outras companhias interessadas.

Nos quase 30 dias com o peito da camisa limpo, o clube chegou a retomar as negociações com a estatal, mas não conseguiu chegar a um acordo que atingisse os R$ 25 milhões por ano, valor que a diretoria considerava como ideal para um novo contrato.

A receita de patrocínio máster é uma das principais fontes de renda do time do Parque São Jorge, ficando atrás apenas das cotas televisivas. Por enquanto, o dinheiro da Caixa ainda atende as necessidades financeiras do clube. A última parcela paga pelo banco foi depositada no início do mês de maio. Por isso, o Corinthians corre para fechar um novo patrocinador para o restante da temporada. De acordo com Fernando Sales, diretor de marketing, existem duas empresas interessadas em fazer um acordo com o Timão.

Os principais motivos que fizeram o Corinthians não dar sequência ao acordo com o banco foram ao menos três: o tempo de contrato, enquanto a Caixa queria 8 meses de duração, o alvinegro buscava um contrato de pelo menos 1 ano; uma cláusula que impedia que o clube assinasse qualquer acordo com seguradoras em outras propriedades da camisa; o número elevado que a patrocinadora solicitava de ingressos e camisas para realizar ações com parceiros.

Vale lembrar que o banco estatal estampou o peito da camisa alvinegra à partir de 2012, pouco antes da disputa do Mundial de Clubes. No ano passado, após algumas negociações pela renovação, o Corinthians chegou a manter o nome da empresa estampado em sua camisa antes mesmo de renovar o contrato. Em uma parceria que durou quase 5 anos, foram conquistados 4 títulos com a Caixa na camisa alvinegra: Mundial de Clubes da FIFA (2012), Campeonato Paulista 2013, Recopa Sul-Americana (2013) e Campenato Brasileiro 2015.