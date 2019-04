Carille projeta Corinthians brigando por Libertadores para sequência do Brasileirão

O Corinthians conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2017, e também o seu primeiro triunfo fora de casa na competição, após vencer o Vitória em Salvador por 1 a 0, com gol do atacante Jô. Em entrevista coletiva concedida logo após a partida em Salvador, Fábio Carille projetou que a sua equipe irá brigar na parte de cima da tabela, e disputar ponto a ponto por uma vaga na Libertadores da América.

“Nós vamos buscar coisas grandes. Nós vamos brigar pela parte de cima, vamos brigar por vaga na Libertadores. A ideia que eu estou passando para os jogadores é chegar embolado até as últimas 10 rodadas, chegar junto lá em cima para depois medir forças, mas vamos continuar do nosso jeito. Não vou ficar projetando muito, e à partir de terça-feira é pensar no Atlético Goianiense em Goiás”, afirmou o treinador, que saiu satisfeito com o desempenho do seu time em Salvador.

Carille ainda enalteceu o desempenho do atacante Jô, autor dos dois últimos gols da equipe, respectivamente contra a Chapecoense e Vitória.

"Da para falar dos primeiros cinco meses do Jô. Participativo, importantíssimo, participou dos três gols contra a Ponte Preta também, mesmo quando não faz, está sempre sendo decisivo e está ajudando bastante. Ele é trabalhador, é um cara muito positivo no dia-a-dia. O Corinthians está muito feliz por contar com ele nesse ano", declarou o técnico alvinegro.

Por fim, o treinador comentou sobre a lesão sofrida pelo zagueiro Balbuena, que sentiu um problema muscular no segundo tempo durante o jogo contra o Vitória, e tratou de elogiar o elenco alvinegro.

A situação dele (Balbuena) é só terça-feira. Nós vamos ficar sabendo na apresentação quando ele irá realizar os exames, mas eu estou muito satisfeito com o meu grupo. O Pedro precisou jogar um jogo muito difícil lá no Chile e hoje também deu uma resposta boa. O Léo Santos é promissor. É claro que não gostamos de perder ninguém, é chato, mas não costumo ficar lamentando, e sim dar moral", finalizou Carille.

Após comemorar a vitória, o Corinthians de Carille terá mais uma semana livre para trabalhar. O próximo compromisso da equipe será contra o Atlético GO no próximo domingo, dia 28, as 21h, no estádio Serra Dourada em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.