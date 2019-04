Cuca vê Palmeiras sólido após vencer segunda partida seguida: "A gente está evoluindo"

O Palmeiras venceu o Atlético-GO nessa quarta-feira (21), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0 e conseguiu sua segunda vitória consecutiva. Com o gol do colombiano Borja, seu terceiro tento na competição, o Verdão manteve sua invencibilidade no Allianz Parque, que está prestes a completar 11 meses, e garantiu mais três importantes pontos.

O técnico do Palmeiras, Cuca, concedeu coletiva após a partida e falou sobre a melhora do time nos últimos jogos. Para ele, apesar de ainda ter alguns problemas, o trabalho tem dado resultado e deve melhorar ainda mais com o tempo.

"A gente está evoluindo. Sempre que há trabalho em evolução, temos que dar sequência. Hoje, nós poderíamos ter nos concentrado um pouco mais, especialmente no primeiro tempo, mas acontece. Estou contente com eles, e vão evoluir ainda mais. Espero jogo a jogo irmos melhorando", afirmou o comandante do time alviverde.

Cuca falou que o resultado da partida, embora apertado, não foi surpresa alguma pelas características do Atlético-GO: "Este tipo de jogo é assim, ninguém vem preparado para ganhar de 1 a 0, todo mundo quer fazer três ou quatro. É um risco enorme. Se você toma um gol contra esse time organizado, leve e rápido e com um bom treinador, você não vira o jogo. A gente venceu por 1 a 0 hoje e está ótimo".

O treinador comentou também sobre Bruno Henrique, contratado recentemente, e brincou sobre a data de estreia do novo reforço: "Está pronto e vai jogar domingo. Mentira", disse ele, rindo. "Temos que ter um cuidado maior, não vamos expor ninguém, para que não tenhamos lesão. Logo, logo vai estar jogando, ainda não sei se domingo. Na Copa do Brasil ele não pode, então terei que mexer no time".

Ao tocar no assunto da invencibilidade no Allianz Parque, Cuca fez uma análise sobre como o time se sente ao jogar em casa, e mencionou a torcida palmeirense, que tem comparecido em peso nos jogos no estádio: "Não perdemos aqui desde 24 de julho, não é? Somos muito fortes em casa, e é muito bom jogar aqui e se sentir fortalecido com o torcedor".

O Palmeiras termina a nona rodada do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, e enfrentará a Ponte Preta no próximo domingo (25), às 16h, no Moisés Lucarelli.