Vanderlei Luxemburgo exalta elenco e postura do Sport depois de vitória

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport, mesmo bastante desfalcado de importantes peças, como Diego Souza, André, Rithelly, Osvaldo e Samuel Xavier, além do suplente Rogério, jogou melhor e bateu o Bahia dentro da Fonte Nova pelo placar de 3x1. Após o jogo, o técnico leonino Vanderlei Luxemburgo fez questão de elogiar a postura de seus atletas e também o elenco Rubro-negro, que foi capaz de suprir as ausências e conquistar a vitória.

''Sempre digo que tenho um elenco. Se tiver só o time, eu não tenho nada. Quem jogar, tem que corresponder. Quem não jogar, tem que estar preparado para entrar depois'', disse o treinador, que citou outros bons jogos do Leão, mesmo estando com o time desfalcado. ''A vitória foi boa, mas o que mais agradou foi como o time jogou. Precisamos de elenco, e o elenco mostrou não só hoje, mas também contra Santos e Atlético MG''.

Com o triunfo deste domingo, além de se consolidar no G6 por pelo menos mais uma rodada, o Leão quebrou um tabu de 28 anos sem vencer o Tricolor Baiano em Salvador. Luxa minimizou o fato e disse que sequer tocou no assunto na preparação para o confronto, atribuindo a vitória à postura veloz e dinâmica do Sport.

''Eu disse que o time estava mais fresco. Nosso time fez um bom jogo, com velocidade, mudança de direção e marcação, sem medo de ser feliz. O Sport estava há 28 anos sem ganhar aqui. Tabus existem, mas estão aí para serem quebrados. E eu nem trabalhei esse aspecto antes do jogo, queria que a equipe acreditasse que poderia ganhar aqui'', explicou.



O próximo desafio dos Rubro-negros será na Ilha do Retiro, diante do Fluminense, novamente pelo Brasileirão, às 19h30. O Tricolor carioca é 13º colocado, com 21 pontos, mas tem um jogo a menos, já que o duelo contra a Ponte Preta foi adiado devido ao falecimento do filho mais novo de Abel Braga.