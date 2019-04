Mesmo com nova derrota, zagueiro Roger Carvalho elogia primeiro tempo do Atlético-GO

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebeu o Grêmio nesta quarta-feira (02) no Estádio Olímpico Ludovico Teixeira e perdeu mais uma partida. Sendo derrotado pela equipe gremista pelo placar de 1 a 0, o Dragão se afunda mais ainda na lanterna da competição. Após a partida, o capitão do Atlético, Roger Carvalho, deu entrevista e se mostrou bastante chateado com a derrota.

Para o zagueiro e capitão da equipe goiana, os primeiros 45 minutos de jogo foram de um bom futebol dos donos da casa. Porém na segunda etapa a equipe teve uma queda de produção que foi fundamental para decidir o resultado final da partida.

“No primeiro tempo, conseguimos colocar nosso jogo. Tivemos posse, finalizações e infiltrações. No segundo, foi um jogo mais truncado. Nem eles tiveram tantas chances, mas não podemos tomar gol de escanteio da maneira que foi”, avaliou o capitão.

Mesmo com a derrota, o zagueiro Roger falou que agora a partida contra o Grêmio ficou para trás e o pensamento deve ser todo na próxima partida, aonde o Atlético vai trabalhar bastante para conseguir um bom resultado. “Temos que trabalhar agora e pensar na próxima partida”, disse.

Com a derrota diante do Grêmio, o Atlético-GO se manteve com seus mesmos 12 pontos na tabela e agora soma 12 derrotas em 18 jogos. A equipe goiana possui apenas três vitórias na competição e outros três empates.

O que piorou muito a situação do Dragão nesta rodada foi o Vitória ter vencido a sua partida contra a Ponte Preta. Sendo o 19º colocado do campeonato e rival direto do Atlético-GO, o Vitória agora soma 16 pontos na tabela, quatro a mais que o Dragão.

Agora o Atlético-GO descansa alguns dias e volta a jogar já no sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que encerrará o primeiro turno do Brasileirão para o Atlético-GO será contra o Fluminense no sábado (05), às 19h, aonde o Dragão jogará fora de casa, no Maracanã, no Rio de Janeiro.