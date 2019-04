Sem lateral Cláudio Winck e meia Juan, Guto Ferreira treina Inter com Alemão e Gutiérrez

O Internacional volta a campo neste final de semana em Caruaru, em solo pernambucano, o Colorado tem a missão de recuperar a liderança da Série B perdida na terça-feira quando o América-MG derrotou o Vila Nova. Porém, o time gaúcho além de enfrentar um Náutico desesperado, um gramado em más condições e a temperatura alta, terá que trabalhar com os desfalques de D'Alessandro e Cláudio Winck.

O desfalque de D'Alessandro era de conhecimento de todos após o gringo levar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Figueirense, quando o Colorado goleou a equipe de Florianópolis por 3 a 0. Camilo, Gutiérrez e Juan disputam a vaga deixada pelo gringo, porém, Camilo voltou a treinar nesta semana depois de uma lesão muscular, a falta de ritmo faz com que fique atrás na disputa pela vaga.

O garoto Juan até treinou com o grupo, mas por opção de Guto, sequer foi relacionado para a partida, com isso, a vaga ficou com o chileno que já substitui o argentino no jogo contra o Juventude e recebeu elogios de Guto pela nova função. Gutierrez inclusive treinou como titular na quarta e na quinta-feira.

Se não bastasse o desfalque do meia, Guto terá o desfalque do lateral Cláudio Winck na lateral-direita. O garoto que acabou se firmando como titular da posição sofreu uma pancada na coxa esquerda em uma dividida na partida contra o Figueirense, dores que fez com que o lateral sequer voltasse para a segunda etapa da partida. Nesta semana Winck chegou a treinar, mas as dores persistiram e o departamento médico optou por poupá-lo, com isso, Alemão ganha novamente a oportunidade de entrar em campo. Aliás, Alemão volta de uma importante lesão que o afastou de quase meia temporada, o que fez com que o jogador cumprisse uma promessa de andar de joelhos por todo gramado quando retornasse a jogar. Isso ocorreu no sábado passado após atuar em 45 minutos.

Alemão cumpre promessa e atravessa campo de joelhos. Foto: Internacional/Divulgação

A provável escalação do colorado para este sábado contra o Náutico é: Danilo; Alemão, Ernando, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e Gutiérrez; Sasha, William Pottker e Leandro Damião. A partida será às 16h30 na cidade de Caruaru-PE.