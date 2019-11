Nigéria é campeã da Copa dos Refugiados e atleta elogia: "É um jogo que pode mudar minha vida"

A Nigéria conquistou o Bicampeonato da Copa dos Refugiados neste domingo (24) no estádio do Pacaembu, ao bater a Seleção do Marrocos por 9 a 4. A partida ficou marcada por lindos gols, e uma enorme festa de torcida e jogadores.

Um dos destaques da partida, foi Wilfred, o atleta da Nigéria marcou quatro dos nove gols de seu time. O Nigeriano comemorou a conquista do título em entrevista para VAVEL Brasil

"É importante para minha carreira, é uma oportunidade grande, várias pessoas assistindo a partida, é um jogo que pode mudar a minha vida, é bom pra mim, fico feliz pelo jogo e pelo título."

Wilfred está há dois anos no Brasil e disse que o campeonato é de extrema importância para divulgar seu futebol "A Copa dos Refugiados é uma grande chance, primeiro que todos aqui jogam sério, quem sabe alguém de um grande clube pode estar nos observando. Não tem problema jogar o tempo inteiro, fora de São Paulo , eu só quero entrar em campo em um time, para mudar a minha vida."

Jogadores da Nigéria que conquistaram o título ( foto: Rafael Costa / VAVEL Brasil)

O jogador relatou as dificuldades que encontra no dia a dia, para se manter morando em São Paulo " O dia a dia é muito difícil pra mim, eu já tenho trabalho, mas eu sou jogador de futebol, não consigo seguir minha carreira, pois preciso de um emprego, não tenho meus familiares aqui, moro sozinho, meu treinador me ajuda bastante, mas falta apoio no futebol. "

Faixa dos torcedores no Pacaembu ( Foto: Rafael Costa / VAVEL Brasil)

O diretor da ONG África do Coração, Jean Katumba é um dos idealizadores do Campeonato, Jean elogiou todo o projeto e a importância da integração dos refugiados. " A importância do campeonato é de unir o povo, criar essa felicidade juntos, de mostrar nossos desafios, mostrar para os brasileiros que somos uma comunidade, que precisa de integração, por conta do desconhecimento do caso dos refugiados. Isso gera uma grande dificuldade de integração deles na sociedade brasileira."

O diretor da ONG criticou a falta da cobertura diária sobre os refugiados " Precisamos falar sobre os refugiados, hoje a noite muitas mídias vão falar sobre o evento, mas todos os dias estamos aqui, e eles não falam, um evento deste tamanho, deste padrão que acaba puxando a imprensa a saber, não somente a história dos refugiados, mas sim, o dia a dia deles, como moram, trabalham, a cultura dos povos. "

Por fim, Jean comentou sobre a torcida que não parou de cantar durante todo o jogo: "A felicidade da torcida é por conta que se sentiram dentro da sociedade, fugiram do padrão, ficaram relaxados, a felicidade é estar integrado com os Brasileiros."