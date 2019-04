Vasco sai na frente, mas iluminado Reinaldo empata à Chapecoense e equipes ficam no meio da tabela

Partida válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, realizada na tarde deste sábado (30), às 16 horas (de Brasília), no Estádio de São Januário, Rio de Janeiro.

Pela segunda rodada seguida, o Vasco saiu na frente no placar mas cedeu espaços e viu o rival chegar ao empate. A exemplo do que ocorreu diante do Sport, desta vez, contra a Chapecoense, a equipe cruz-maltina até conseguiu um bom volume de jogo na etapa inicial, mas após marcar seu gol, deu liberdade aos catarinenses, que acabaram empatando com um belo gol de Reinaldo, sem querer, como o próprio lateral frisou na saída de campo.

Com o resultado, o Vasco se mantém na nona colocação, agora com 33 pontos ganhos, mas podendo, dependendo dos outros resultados da rodada, se afastar ainda mais do grupo de equipes que se classificam para a Libertadores do próximo ano. Para a Chape, que chegou aos 32, ocupando a décima posição, o resultado até que não foi de todo ruim, já que a equipe luta desesperadamente contra o Z4, e vem tendo sucesso, já que soma uma invencibilidade de três jogos.

Com as datas Fifa, o Brasileirão dará uma parada, e só volta na semana do dia 11 de outubro, com exceção para Cruzeiro e Ponte Preta, marcado para o próximo dia 7. O Vasco terá pela frente o Avaí, um adversário que ganhou forças nas últimas rodadas e que vive o seu melhor momento na luta contra o rebaixamento, e para piorar a situação dos cariocas, a partida acontecerá na Ressacada, em Florianópolis. A Chape retorna ao Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Ambos os jogos estão marcados para a quarta-feira, 11 de outubro.

Vasco leva vantagem na primeira etapa e abre o placar

O jogo começou acelerado e logo na primeira oportunidade, o Vasco já chegou com perigo. Em uma bela triangulação envolvendo Nenê, Andrés Ríos e Pikachu, o lateral ficou cara a cara com Jandrey, mas pecou na finalização, mandando em cima do arqueiro Condá, que evitou o que seria o primeiro gol do jogo, logo no primeiro minuto de partida.

Aos oito, o Vasco seguia em cima, e novamente com uma jogada de ultrapassagem pelo meio, Wellington chegou na meia lua e bateu colocado, a bola passou bem perto da trave esquerda, assustando a equipe catarinense. O lance serviu de ânimo para o Vasco, e alerta para a Chape, que passou então a tentar diminuir os espaços entre as linhas, dificultando as ações do Vasco.

Mas, aos 24, após falha de Reinaldo, Madson invadiu a área sozinho, em diagonal, e serviu Andrés Ríos, livre, na linha da pequena área. O atacante só teve o trabalho de escorar no contrapé de Jandrey e abrir o placar para os mandantes. Foi o primeiro gol de Ríos com a camisa do Vasco da Gama.

Com o gol marcado, o Vasco adotou postura mais conservadora, se mantendo menos com a bola e deixando a Chape tentar criar oportunidades, mas mantendo principalmente Pikachu e Mateus Vital soltos, para a puxada de contra-ataques rápidos, visando Ríos, enfiado entre os zagueiros adversários.

Com isso, a Chape começou a gostar do jogo, se aproximando do que poderia ser o gol de empate. Martín Silva mostrava então, novamente, o motivo pelo qual é ídolo da torcida. Em jogada rápida pela direita ofensiva, Arthur Caique saiu cara a cara com o uruguaio, o meia da equipe de Chapecó bateu cruzado, mas Martín se esticou o máximo que pode, raspando a mão na bola e evitando o empate dos visitantes em um dos últimos lances da etapa inicial.

Vasco dá espaços e Chape chega ao empate com o iluminado Reinaldo

A etapa final se iniciou como o primeiro tempo, com o Vasco no ataque. Logo na primeira oportunidade, Pikachu invadiu a área e cruzou, mas ninguém chegou na bola. A equipe de Zé Ricardo mostrava estar afiada no ataque, faltando mesmo, apenas um detalhe para abrir ainda mais a vantagem construída na primeira metade de jogo.

Aos 10, a melhor chance do Vasco no segundo tempo veio da cabeça de Andrés Ríos. Após levantamento pela esquerda, o argentino cabeceou livre, mas Douglas Grolli, com uma presença absurda, conseguiu salvar literalmente em cima da linha. Jogadores e comissão técnica do Vasco reclamaram de um possível toque com a mão, mas a arbitragem nada marcou.

Aos 18 minutos começava o reinado de Reinaldo. Apelidado de “King”, Rei em inglês, o lateral, que havia falhado no gol vascaíno, acertaria um belo voleio na trave, resultando em um escanteio. Na cobrança, após a zaga afastar, ele, novamente, recebeu pela esquerda e olhou para Arthur Caíque, no segundo poste, mas acabou “errando” o toque, exatamente assim, entre aspas. Ao tentar colocar efeito, Reinaldo bateu com o bico da chuteira, encobrindo Martín Silva e empatado tudo em São Januário.

Inegavelmente um belo gol, mas na saída de campo, questionado sobre a intenção do lance, o lateral, humildemente, assumiu ter tentado achar Arthur. O empate acendia o jogo novamente, já que a esta altura, na metade da segunda etapa, o empate caia bem para a Chape, mas nem um pouco para o Vasco.

Nos minutos finais, os mandantes ainda tentaram muito, mas com a compactação das linhas, proposta pela Chapecoense, os espaços simplesmente não existiram, e o jogo se encaminhou para o fim com o empate no placar e a lamentação dos atletas vascaínos, que sabiam da necessidade dos três pontos na luta por vaga no G6. Já o Verdão do Oeste, comemorou muito o ponto fora de casa.