Guto Ferreira enaltece vitória do Inter e exalta Camilo

A tarde deste sábado (30) estava um pouco nebulosa em Porto Alegre, mas acabou com o céu totalmente limpo para o Internacional. O Colorado venceu o Santa Cruz por 2 a 0 no estádio Beira Rio, em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. O autor dos dois gols foi o capitão D’alessandro. O primeiro de pênalti, aos oito minutos. O segundo, o meia argentino recebeu de Camilo pela ponta esquerda, cortou para o meio, e de perna direita, mandou para o fundo do gol, aos 25 do segundo tempo.

Mesmo com a vitória construída cedo, o nível de vulnerabilidade do Colorado era alto. Entre o primeiro e o segundo gol, os vermelhos se foram ao ataque, deixando espaços para o time visitante, que chegou diversas vezes ao ataque.

Fato que assustou o treinador Guto Ferreira. Em entrevista, o comandante avaliou de forma negativa o ocorrido: “Fizemos um gol cedo, mas a equipe se empolgou no primeiro tempo. Houve movimentos em que dois jogadores saíram juntos, mas não ocorria revezamento. Ninguém ficava na sustentação. Isso gera perda de bola, falta de opção. Estava todo mundo à frente da bola. Demos muitos contra-ataques”, comentou.

O treinador elogiou Camilo. O meia entrou na partida aos 19 minutos da segunda etapa e foi quem acionou D’alessandro para o gol: “A entrada do Camilo acrescentou. Tivemos muitas oportunidades. No segundo tempo, as oportunidades do Santa Cruz só saíram em desatenções. O importante foi os três pontos e manter a gana de vencer”, indagou.

Está vitória foi décima em um sequencia de 11 jogos. Com o êxito, o Inter chegou aos 54 pontos. O Colorado abriu seis pontos na liderança, perante o América-MG, vice-líder. Porém, esta vantagem é parcial, já que o Coelho joga esta rodada no domingo (01). O Internacional volta a campo na próxima terça-feira (03),às 20:30 diante do Paraná, na Arena da Baixada.