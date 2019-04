Guto Ferreira valoriza ponto somado fora de casa contra Boa Esporte: "Pode fazer a diferença"

Se o futebol dentro de campo não estava afinado, no discurso jogadores, dirigentes e o técnico Guto Ferreira concordaram que a atuação do Internacional no empate diante do Boa Esporte deixou a desejar.

O treinador se mostrou insatisfeito com a atuação, porém se satisfez com o resultado e procurou valoriza-lo.

"A gente ficou abaixo do que vinha jogando. No todo, somar pontos é importante. Não foi o pior resultado. Estamos levando um ponto que pode fazer diferença", afirma o treinador.

Guto Ferreira justificou a má atuação por conta da falta de conjunto, devido aos 5 desfalques (Klaus, Rodrigo Dourado, Edenilson, Sasha e Leandro Damião).

"Se você pegar, não que não existam peças de reposição, mas trocar cinco peças de uma vez só, queira ou não, você mexe na estrutura. Tem peças que você não tem reposição próxima. Equipe teve que se moldar e não conseguiu manter o nível que a equipe como um todo mundo vinha mantendo", justificou Guto Ferreira

Apesar de usar como uma das justificativas pela atuação, o treinador reconhece que desfalques fazem parte em uma competição longa e projeta quais jogadores devem retornar para a próxima partida.

"Esse é o campeonato. Volta uns, saem outros. O importante é ter o melhor conjunto possível e buscar somar pontos e vencer. Quanto mais pontos, melhor. A tendência é (o Damião) voltar. Vamos chegar lá e conferir in loco em que condições ele está. Ele é um jogador que segura a zaga. Faz pivô. Na marcação pressão, existe a luta e a consciência para segurar a bola e desafogar o meio. E ele está fazendo gol", ressalta o treinador. "Vamos trabalhar para fazer melhor no próximo jogo. Temos vários retornos, procurar botar em campo a melhor equipe possível para retomar as atuações e as vitórias", completou.

O Inter volta a campo no próximo sábado (21), às16h30m, para enfrentar o Criciúma no estádio Heriberto Hülse. A equipe deverá ter os retornos de Edenilson e Sasha, que cumpriram suspensão. Além de Leandro Damião que está se recuperado de lesão.