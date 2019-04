Sem Lucas Lima, Santos tem segundo maior aproveitamento de vitórias do Brasileirão

Alvo de críticas da torcida, Lucas Lima não enfrenta o Grêmio neste domingo (19), por conta de suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 10 vive seu pior momento e mais conturbado no Alvinegro, o contrato do meia termina no dia 31 de dezembro e não será renovado.

O Santos com Lucas Lima tem um aproveitamento de 49% em 25 jogos no Campeonato Brasileiro, sem o camisa 10 o aproveitamento do Peixe só perde para o do líder Corinthians (68%), o do Santos é de 63% em dez partidas disputadas.

Outro fator contra o atleta, é o número de cartões amarelos. Lucas Lima é o primeiro no ranking do Campeonato Brasileiro com um número expressivo de 12 cartões amarelos em 25 jogos.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Na manhã deste sábado (19), dirigentes do clube e alguns jogadores se reuniram com representantes de duas das principais torcidas organizadas do Santos. Alguns santistas pediram o afastamento do camisa 10 do Peixe. Os dirigentes do clube prometeram analisar o caso.

O Santos vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, e busca a recuperação neste domingo (19), contra o Grêmio, na Vila Belmiro. Suspenso, Lucas Lima será substituído por Vecchio.