Retrospectiva VAVEL: os 10 melhores jogos da temporada do Sport

O ano de 2017 foi de altos e baixos para o Sport, o Leão da Praça da Bandeira no primeiro semestre conquistou o Campeonato Pernambucano de 2017 e a permanência na Série A, mas teve algumas desclassificações, como na Copa do Brasil, Sul-americana e perdeu final do Nordestão para o Bahia. VAVEL Brasil separou um top10 dos jogos do Leão da Ilha para o torcedor relembrar a temporada.

10.02/04/2017 - Sport 3 x 1 Campinense: Diego Souza brilha e Sport vence nos pênaltis

Diego Souza, meia-atacante convocado por Tite para Seleção Brasileira. O jogador foi essencial para a conquista: com dois belos gols do meia, o Leão devolveu os 3 a 1 do primeiro encontro ao Campinense e definiu a vaga nas cobranças de pênaltis, vencida por 4 a 2.

​(Foto: Williams Aguiar/SCR)

Correndo atrás do prejuízo, o Leão da Ilha comandou o primeiro tempo. Logo abriu o placar, aos três minutos, Rithely deu belo passe para Rogério, que driblou o goleiro, fez o primeiro gol explodindo a Ilha do Retiro. Aos 17 minutos, o talento de Diego Souza apareceu na partida. Em tabela com Rithely, ele fez bela jogada pela direita, invadiu a área adversária, driblou mais um zagueiro e tocou com categoria na saída de Glédson.

No segundo tempo, Campinense começou melhor e achou o gol no início. Atrás do gol que igualava o confronto, o Sport pôde comemorar após mais um grande lance de Diego Souza. Aos 14 minutos, a bola sobrou, dentro da área, no alto, e ele emendou a clássica bicicleta para empurrar para as redes. O golaço foi o último durante o tempo regulamentar. Nos pênaltis, Magrão defendeu uma e o zagueiro Joécio isolou outra, resultando no placar de 4 a 2 e na classificação do Leão. DS87, o último a cobrar pelo Sport, nem precisou bater.

09.06/04/2017 - Sport 3 x Danubio: Em noite acrobática, Sport vence na Copa Sul-Americana

(Foto: Williams Aguiar/SCR)

Torcedor rubro-negro foi presenteado com uma grande vitória e com belos gols do Leão em cima do Danubio, do Uruguai. Os destaques ficaram por conta dos lances acrobáticos de Diego Souza e companhia e pelo choro emocionado de uma jovem revelação. Essa vitória é histórica para o Sport Recife, afinal, essa é a quinta participação seguida do clube no torneio continental, mas, nunca o Leão havia vencido um time estrangeiro.

08.04/05/2017 - Santa Cruz 0 x 2 Sport: Cinco expulsões, gol de André e Sport na final da Copa do Nordeste

Após a equipe ser derrotada na Ilha do Retiro por 2 a 1, o Sport conseguiu a vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, no estádio do Arruda, em um clássico marcado por muita confusão e destempero dos atletas.

Foram nada menos do que três jogadores expulsos do lado tricolor e dois cartões vermelhos para rubro-negros. O Sport entrou em campo determinado a ignorar o fato de ser visitante nessa quarta para surpreender o Santa Cruz mais do que acabou sendo surpreendido dentro do seu território. Por isso, assim que soou o apito inicial, a equipe de Ney Franco se lançou ao ataque.

O primeiro grande lance do clássico acabou sendo protagonizado por Diego Souza, mas não por uma jogada de efeito do craque rubro-negro. Aparentemente, o jogador sentiu uma lesão e precisou ser substituído ainda aos 15 minutos. O fato não passou despercebido pela torcida tricolor, que provocou: “Uh, é pipoqueiro”.

(Foto: Williams Aguiar/SCR)

Éverton Felipe, justamente o escolhido para entrar na vaga do ídolo rubro-negro, iria balançar as redes e calar o estádio da Cobra-coral. E foi exatamente isso que aconteceu. Mena e Rogério fizeram toda a jogada e a bola ficou limpa para Éverton abrir o placar em seu primeiro toque na bola.

O segundo gol do Sport saiu com uma jogada de Samuel Xavier que avançou pela direita, a zaga afastou e André acertou um chute, de primeira, no canto de Julio Cesar.

07.28/05/2017 - Grêmio 3 x 4 Sport: Grêmio leva virada do Sport na Ilha do Retiro

O confronto entre Grêmio e Sport foi cheio de emoção. A partida que teve sete gols e uma expulsão foi melhor para o Leão que derrotou o Tricolor Gaúcho de virada pelo placar de 4 a 3. Os gols foram marcados por André (três vezes) e Matheus Ferraz para o Sport; e Fernandinho (duas vezes) e Rafael Thyere para o Grêmio.

06.24/06/2017 - Santos 0 x 1 Sport: Organizado na defesa e letal no ataque, Sport surpreende e vence o Santos na Vila

(Foto: Ivan Storti / Santos Futebol Clube)

Foi uma vitória redentora. E merecida, diga-se de passagem. Apresentando um futebol organizado, taticamente perfeito e sólido defensivamente, o Sport soube segurar o Santos. Sem sofrer pressão em momento algum. O Leão se mostrou uma equipe sem açodamento neste sábado. Ajustado, foi letal quando teve a chance e garantiu os três pontos com gol de Osvaldo, que entrou no segundo tempo. Foi a primeira vitória rubro-negra da história sobre Peixe, na Vila Belmiro.

05.28/06/2017 - Salgueiro 0 x 1 Sport: Sport de Luxemburgo bate o Salgueiro e é campeão pernambucano

​(Foto: Williams Aguiar/SCR)

O Leão apenas empatou o primeiro duelo da decisão do Campeonato Pernambucano, em 1 a 1, com o Salgueiro, na Ilha do Retiro, no longínquo 7 de maio. Nessa quarta, porém, foi sob o comando o experiente treinador que o rubro-negro foi ao estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, e venceu por 1 a 0, graças a gol de Everton Felipe. A vitória garantiu a 41ª conquista estadual do Sport

Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Raul Prata (Evandro); Rodrigo (Thallyson), Rithely, Everton Felipe e Diego Souza; Lenis (Leandro Pereira) e André.

04.06/07/2017 - Sport 2 x 0 Arsenal: Com dois gols de André, Sport bate Arsenal na Ilha do Retiro

(Foto: Leo Caldas/AFP)

O Sport conquistou uma importante vitória no confronto de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Recebendo o Arsenal de Sarandí, da Argentina, o Leão sofreu com o péssimo estado do gramado, afetado com a forte chuva que pairou sobre Recife, no entanto, se superou para garantir a vitória por 2 a 0 na Ilha do Retiro, graças aos gols de André.

03.30/07/2017 - Bahia 1 x 3 Sport - Leão vence o Bahia na Fonte Nova

(Foto: Edson Ruiz/Coofiav)

Os rubro-negros venceram o Bahia por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, e se garantiu em mais uma rodada entre os seis primeiros colocados do torneio nacional.

Mesmo com o Tricolor tentando dominar as ações da partida, foi o Leão da Ilha quem abriu o placar aos 18 minutos, com Everton Felipe. O empate do Bahia veio no segundo tempo com Rodrigão, mas a vitória do Sport foi consolidada pouco depois por Ronaldo Alves. Já nos acréscimos, Lenis completou o placar. Nesta partida, o Sport mostrou a força do elenco leonino, que não teve neste domingo Rithely, Diego Souza e André, por suspensão, e Samuel Xavier e Rogério, poupados.

02.25/11/2017 - Fluminense 1 x 2 Sport: O Leão da Praça da Bandeira supera o Fluminense no Maracanã

​(Foto: Williams Aguiar/SCR)

Lutando contra o rebaixamento, o Sport conquistou grande resultado diante de um desinteressado Fluminense no Maracanã. Carrasco dos tricolores, o atacante André marcou dois ainda no primeiro tempo e Marcos Junior, em uma das poucas chances, descontou com um golaço de bicicleta. O resultado fez os rubro-negros respirarem na tabela.

O destaque rubro-negro no Maracanã ficou para o atacante André, autor dos dois gols do time na partida. Foi o 15º do camisa 90 no campeonato. Com isso, tornou-se o maior artilheiro da história do Sport em uma única edição de Brasileirão.

Logo após a vitória sobre o Fluminense por 2x1, no Maracanã, o meia Diego Souza deixou o recado para o torcedor rubro-negro: “O pulso ainda pulsa... e vai pulsar bastante”. O camisa 87 se referia ao confronto do próximo domingo (3), às 16h (horário do Recife), contra o Corinthians, na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Duelo decisivo para a permanência do Leão na Série A.

01. 03/12/2017 - Sport vence o Corinthians e permanece na primeira divisão

Foto: Williams Aguiar

Na elite do futebol nacional desde 2014, o Sport disputará a Série A pelo quinto ano consecutivo em 2018. A permanência na primeira divisão foi confirmada com vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians (gol de André) e tropeços dos concorrentes.

Aos 10 minutos do segundo tempo, quando André levou a Ilha do Retiro à loucura. Diego Souza pisou para Mena, que cruzou na segunda trave; o centroavante subiu mais que a defesa e mandou de cabeça para as redes, fazendo o gol que mantém o Sport na primeira divisão.