Destaque na campanha do acesso à Série B, meia Pablo renova com Fortaleza

O Fortaleza segue montando seu elenco para a importante temporada 2018 sob o comando de Rogério Ceni. O tricolor confirmou nesta sexta-feira (8) a renovação contratual do meia/lateral Pablo, um dos destaques da equipe no acesso á Série B do Campeonato Brasileiro. Ele renovou com o Leão até 2019, ou seja, por mais dois anos.

O atleta de 28 anos foi, sem sombra de dúvidas, uma das peças mais importantes no acesso tricolor, mostrando bastante garra e raça durante todos os jogos. Foram 38 partidas com o uniforme do Leão, marcando apenas dois gols, mas sempre mostrando muita vontade nas partidas.

Ligger deve ser o próximo

Zagueiro deve ser o próximo a renovar | Foto: Saulo Roberto/Fortaleza EC

Outro que está muito próximo de assinar uma renovação com o tricolor do Pici é o zagueiro Ligger. Após ter um início de ano bem irregular e com muitas críticas da torcida, o defensor deu a volta por cima e também foi muito importante durante toda a Série C do Campeonato Brasileiro, com atuações bem regulares, sendo, uma delas, contra o Tupi.

Além das renovações, a expectativa é que o Fortaleza anuncie seis contratações até a próxima quarta-feira (13), segundo o presidente do clube, Marcelo Paz. Paz garantiu que seis jogadores estão "bem encaminhados", sendo eles: dois defensores, um volante, um meia e dois atacantes.