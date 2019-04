Após eleição conturbada, José Carlos Peres é eleito presidente do Santos

Neste sábado (09), a eleição do Santos teve a participação de 6.826 sócios, foi marcada de polêmicas e após 15 horas finalmente foi concluída. O presidente eleito foi o economista José Carlos Peres, que venceu com 1.851 votos, contra 1.661 de Rueda, que teve o mesmo número de votos de Modesto, também 1.661 e apenas 495 de Nabil.

Quinze urnas foram apuradas, dez em Santos e cinco em São Paulo. A vitória de Peres, tendo como Orlando Rollo (ex-líder da torcida jovem do Santos) de vice, da chapa 1 "Somos Todos Santos" foi confirmada antes da apuração da urna 10 em Santos, ele já somava 455 de vantagem para Modesto Roma Júnior. Peres teve quase 50% dos votos - 715 do total de 1.449 -, enquanto Modesto se complicou exatamente na capital, onde recebeu apoio de apenas 12,49% dos eleitores - 181, o que acabou sendo crucial para o resultado final.

“Vamos unir o Santos num só, com amor. Esse é o Santos que queremos. Somente juntos nós vamos vencer”, comemorou José Carlos Peres no ginásio da Vila Belmiro após a vitória nas urnas. "As dívidas de curto prazo preocupam. Espero que o Modesto nos atenda para fazer uma transição honesta", acrescentou

Após registrar seu voto, por volta das 11h30, o atual mandatário Modesto Roma teve um desentendimento com Orlando Rollo, novo vice-presidente do Alvinegro. No decorrer da eleição, várias pessoas, incluindo as jogadoras time feminino Maurine e Sole Jaimes, chegaram a ser ‘barradas’ na urna 10 na Vila Belmiro e só conseguiram votar após muita discussão.

Na mesma urna 10 estavam os eleitores que se associaram no limite para participar da eleição e levantou suspeita da oposição, por ter uma movimentação maior que as outras. Modesto obteve 240 votos, contra apenas 25 de Peres nessa urna. Além disso, questionados por eleitores da oposição, alguns "torcedores" não sabiam nem cantar o hino do clube, ou o nome de algum jogador do atual elenco santista.

Em São Paulo também ouve polêmica, um grupo de chineses chegou para votar, e não dizia o nome do candidato apenas falaram que votariam no "amarelo", no caso, a chapa 2, do Modesto roma, que era representada por essa cor. Opositores do Modesto filmaram o ocorrido e divulgaram nas redes sociais, e também os barraram impedindo-os de votar.

O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Fernando Bonavides, colocou ‘fiscais’ ao lado dos mesários e só continuo a votação após todas as outras nove urnas serem lacradas. Com todos os problemas, a apuração só começou às 10h e só teve seu resultado confirmado perto de meia noite.

A tramsição entre as diretorias será iniciada na próxima segunda feira (11) e o novo mandatário inicia seu trabalho somente no dia 02 de janeiro.