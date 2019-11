Retrospectiva VAVEL: os 10 melhores jogos da temporada do Grêmio

O Grêmio seguiu em alta em 2017. Após encerrar um longo jejum de grandes conquistas com a Copa do Brasil de 2016, a temporada seguinte era para tentar um voo mais longe e ele veio. A Libertadores da América ficou nas mãos do Tricolor gaúcho, agraciado para se tornar o brasileiro mais vezes campeão desta taça, igualando aos clubes São Paulo e Santos. Mas, dentro da competição, nem só de grandes partidas viveu o Tricolor. No top 10 dos melhores jogos da temporada, o Grêmio mostra porque foi candidato a título em tudo o que disputou.

No Gauchão, ficou na semifinal, eliminado nos pênaltis pelo campeão Novo Hamburgo. Na Copa do Brasil, a queda na semifinal foi para o Cruzeiro. E no Campeonato Brasileiro, não fosse o necessário uso de reservas em tantas rodadas, a perseguição e caça ao Corinthians poderia obter sucesso. O Grêmio, após largar de vez as chances de título na competição, ainda terminou em quarto, o que lhe daria vaga para próxima Libertadores (o que foi atingido com a conquista dela em 2017).

Vamos relembrar os principais jogos do Grêmio no ano em questão, atuações que encheram os olhos do torcedor, orgulhoso pelo ano positivo e novamente com uma conquista.

10º) Grêmio 4x0 Juventude - Gaúcho

Gols: Miller Bolaños, Michel, Léo Moura e Luan.

9º) Fluminense 0x2 Grêmio - Copa do Brasil

No jogo da volta da fase de oitavas de final, o Grêmio ficou com um jogador a mais desde o início e conseguiu imprimir o melhor de seu toque de bola.

Gols: Luan e Pedro Rocha. Dois golaços no Maracanã.

8º) Grêmio 4x0 Zamora - fase de grupos da Libertadores

Tricolor passeou sobre o frágil adversário nessa partida e poderia ter vencido por um score histórico. Gols: Luan, Lucas Barrios, Luan e Pedro Rocha.

7º) Grêmio 5x0 Sport - Brasileiro

Mesmo com desfalques, o Tricolor passeou sobre o Leão da Ilha do Retiro. A sonora goleada não poderia ficar de fora em outro jogo arrasador do ataque gremista.

Gols: Edilson, Everton, Fernandinho e Dionathã.

6º) Grêmio 3x1 Fluminense - Copa do Brasil

Força para reagir na estreia da Copa do Brasil. O Grêmio saiu atrás e precisou virar a partida para ter uma vantagem mais confortável para decidir no Rio de Janeiro. O Fluminense foi a principal vítima gremista em 2017. Nos quatro confrontos, quatro vitórias do Grêmio. Gols dessa: Arthur e Lucas Barrios (2).

5º) Chapecoense 3x6 Grêmio - Brasileiro

Não fosse a quantidade de gols sofridos e esta partida poderia estar no pódio. Everton foi o grande destaque da partida com aproveitamento impecável para marcar os tentos na exímia vitória. Gols: Michel (2), Everton (3) e Luan.

4º) Grêmio 2x0 Botafogo - Brasileiro

Na estreia do Brasileirão 2017, o Grêmio vivia um grande momento na temporada. Foi um verdadeiro massacre em posse, construção e chances contra o Botafogo, mas o placar até ficou barato aos cariocas, que perderam por 2 a 0. Gols: Ramiro e Luan.

3º) Grêmio 4x0 Atlético-PR - Copa do Brasil

Com direito a um lindo gol de Lucas Barrios e outro que foi o primeiro de Kannemann com a camisa gremista. Vitória maiúscula para abrir vantagem nas quartas de final. Na volta, outro grande jogo que poderia estar aqui, quando o Tricolor fez 3 a 2 sobre o Furacão. Gols da ida: Lucas Barrios (2), Kannemann e Everton.

2º) Lanús 1x2 Grêmio - final da Libertadores

O Grêmio demonstrou postura, determinação, organização e velocidade para definir o jogo na Argentina e ficar com o título da Libertadores 2017. Na lista dos principais jogos, o mais marcante pela conquista do Tri não poderia faltar. Gols: Fernandinho e Luan.

1º) Barcelona 0x3 Grêmio - semifinal da Libertadores

A melhor atuação fora para abrir uma grande vantagem. Partida fenomenal de Luan, o craque do time. Dois gols, participação decisiva dos laterais e a defesa do século, como ficou conhecida a intervenção de Marcelo Grohe. Tudo aí. Gols: Luan (2) e Edilson.