Grandes objetivos: Madson projeta 2018 do Vasco pensando na Libertadores

O ano de 2017 para o torcedor vascaíno foi maravilhoso, pelo menos dentro de campo. Com a chegada de Zé Ricardo e a recuperação técnica de alguns atletas, o Vasco chegou à sétima colocação e se classificou para a pré-Libertadores. Um dos "recuperados" por Zé Ricardo foi o lateral direito Madson, que revelou o objetivo para 2018.

"Em 2015, quando cheguei, o Vasco vivia um período sem ganhar o Carioca. Cheguei e pude conquistar esse título, que foi muito importante. Logo em seguida, em 2016, buscamos o bicampeonato e conquistamos. Esse ano de 2018 promete. O professor Zé Ricardo certamente vai montar uma estratégia muito boa para podermos conquistar o Estadual e avançar na Libertadores. Tenho certeza que todos aqui estão bastante focados para conquistar os nossos objetivos", declarou o lateral.

Com um início de ano conturbado dentro de campo, Madson sofreu com as más atuações e foi ao banco por diversas vezes com o ex-treinador Milton Mendes. Com a chegada de Zé Ricardo o lateral retomou seu futebol e terminou o ano em alta, algo que quer repetir em 2018.

"Ano passado eu pude terminar em alta, uma temporada que não começou tão boa para mim. Fiquei um tempo sem jogar, mas quando entrei soube aproveitar a oportunidade. Entrei no momento certo, a equipe teve a arrancada no momento certo e eu fico feliz de ter conseguido contribuir com a classificação para a Libertadores. Agora tenho mais essa chance de começar 2018 no Vasco da Gama, minha quarta temporada no clube. Vou dar o meu melhor ao lado dos meus companheiros para fazer um grande ano", disse Madson.

