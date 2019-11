Melhores Momentos: Vasco 1 x 0 Flamengo na Copa do Brasil 2015; Assista

Melhores Momentos: Vasco 1 x 0 Flamengo na Copa do Brasil

Dois gigantes do futebol carioca se enfrentaram hoje pela Copa do Brasil, Vasco e Flamengo fizeram um belo jogo nesta quarta feira (19), no Maracanã. O Vasco foi melhor em campo e conseguiu sair com a vitória.

O Gigante da Colina entrou em campo com a missão de vencer o arquirrival, o time vinha de derrotas no Campeonato Brasileiro, mas o que se viu do time comandado por Jorginho, era um totalmente diferente. Fez um primeiro tempo igual ao do Flamengo, mas na etapa final, a estrela de Jorge Henrique brilhou e deu a vitória para o Vasco.

Do lado do Flamengo, o time jogou bem no primeiro tempo, teve ótimas oportunidades, principalmente com o atacante Paolo Guerrero, que parou em Martín Silva algumas vezes. No segundo tempo, além de ver o Vasco sair com a vitória, viu também o capitão Wallace receber o segundo amarelo e ser expulso de campo. O jogo terminou e a torcida flamenguista presente hostilizou o técnico Cristovão Borges pedindo sua saída.

Primeiro tempo quente e com poucas chances de gol

A bola rola no Maracanã, o jogo começa com muitas faltas, muito pegado e poucas chances, logo no primeiro minuto o primeiro amarelo saiu para Julio dos Santos. Com o passar do tempo as chances aparecem, os dois times atacavam e tiveram duas ótimas chances para abrir o placar, primeiro foi o Flamengo aos 15 minutos com Guerrero, que recebeu sozinho de frente para Martín Silva, o atacante chutou, mas o goleiro tirou a bola com pé, evitando que o Rubro-negro abrisse o placar.

Dois minutos depois do lance com Guerrero, foi a vez do Vasco, com Nenê, Madson acreditou na jogada de linha de fundo e cruzou para dentro da área, a bola caiu no pé de Nenê que chutou fraco, mas ainda sim dificultando a vida do jovem goleiro Cesar, que efetuou uma linda defesa.

Os dois times marcavam bem, bem pegado no meio de campo. Aos 22, uma nova chance para o Vasco abrir o placar, Nenê cobra e Serginho desvia de cabeça e a bola passa perto do gol, mas sai pela linda de fundo. O primeiro tempo chega a 19 faltas nos primeiros 30 minutos, no que pode observar os dois times vieram para uma guerra, como alguns jogadores disseram que seria durante a semana. Aos 41, o Flamengo reclamou muito de um pênalti, Guerrero invadiu a área e caiu devido a marcação de Rodrigo, mas o juiz estava perto do lance e mandou continuar a jogada. O juiz concedeu mais três minutos de acréscimo e mesmo assim ninguém mexeu no placar.

Jorge Henrique abre o placar e sacramenta a vitória vascaína

O segundo tempo não começa muito diferente da primeira etapa, logo de cara um cartão amarelo, dessa vez para o Flamengo, Márcio Araujo por falta dura em Nenê, Rodrigo cobra falta, mas a bola explode na barreira. Se no primeiro tempo alguns flamenguistas reclamaram de um pênalti em cima de Guerrero, na etapa final foi a vez dos vascaínos, Emerson Sheik puxa a camisa de Anderson Salles dentro da área após bola vinda de escanteio.

O Vasco era um pouco melhor no segundo tempo, não parecia aquele time do Brasileirão. Aos 12 minutos, Riascos recebeu impedido na direita, segurou um pouco a bola e tocou para o meio da área, a bola caiu no pé de Jorge Henrique que não perdoou e chutou forte no ângulo, sem possibilidades de defesa. Golaço, 1 a 0 Vasco. Aos 14 minutos, o Flamengo voltou a assustar em lance vindo do escanteio, Éverton cruzou e Guerrero tentou de cabeça, a bola passou assustando os vascaínos. O garoto Jorge, que estava sendo observado por Dunga, fez uma ótima jogada aos 20 minutos, mas na hora da finalização, a bola explodiu em Guiñazu.

O jogo seguia quente, tanto que aos 24 minutos, Wallace recebeu o segundo amarelo e foi expulso da partida por falta dura no lateral Madson. O técnico Cristovão Borges, muito hostilizado durante a partida, foi obrigado a sacar Samir para no lugar de Éverton. O Gigante da Colina dominava a partida a partir daí, o Flamengo vinha para o atacante mas não era decisivo. Nenê, aos 34 minutos, teve uma bela chance de ampliar, em bola recebida na intermediária da área e tentou um chute colocado, mas a bola não saiu no efeito que queria e Cesar defendeu sem nenhuma dificuldade. O jogo seguiu com o Vasco melhor na partida até o fim. O juiz Ricardo Marques deu quatro minutos de acréscimo, mas o Flamengo não teve poder de reação e o Vasco não conceguiu ampliar o placar. Fim de jogo.