Dudu recusa oferta da China e segue no Palmeiras: " Quero ter uma história longa no clube"

O atacante Dudu concedeu uma entrevista coletiva na reapresentação do elenco nesta terça-feira (23). Na programação, o atacante Willian seria o atleta entrevistado, mas Dudu e Alexandre Mattos surpreenderam a todos quando sentaram na mesa. O que parecia ser algo em tom de despedida, se tornou um alívio para os torcedores, o atleta confirmou que recusou uma oferta vinda da China e que segue no Palmeiras.



Alexandre Mattos comentou com os repórteres na sala de imprensa que a oferta feita pelos chineses para Dudu era “excepcional”, mas a vontade do jogador de seguir no Palmeiras foi maior e ele continuará no clube.

Dudu afirmou estar feliz no Palmeiras e que quer continuar no clube (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)





O camisa 7 falou sobre seu futuro no alviverde para a torcida: “Fico pelo Palmeiras, por mim e pela minha família. Todo mundo sabe quanto minha família ama o clube, meus filhos e minha esposa.” Ressaltou o jogador.

Dudu ainda projetou uma possível aposentadoria pelo Verdão: “Para eu me aposentar no Palmeiras, só depende do próprio Palmeiras. Eu estou muito feliz aqui e minha família ama o clube também. Quero ter uma história longa no clube.” Completou o atleta.



Alexandre Mattos deu mais detalhes sobre a negociação e afirmou que pesou para permanência foi a vontade do atleta: "A vontade dele é de ficar. A oferta que recebeu é excepcional, mas ele quer ficar e vamos fazer ele continuar no clube.” Confirmou o dirigente.

O Futebol Chinês é conhecido por ser um mercado de altas cifras e supervalorizado economicamente, Dudu acabou não sendo seduzido pelo dinheiro e disse ainda ter objetivos a cumprir pelo Palmeiras:



“Sabia que ganharia muito lá, mas aqui também tenho um bom salário. Estou muito feliz com o salário que tenho aqui. Sou muito novo, tenho 26 anos ainda. Agradeci o pessoal da China, afinal é a quarta vez que eles tentam me levar. Eu disse que agora não daria, tenho objetivos no Palmeiras”,

Alexandre Mattos comandou a negociação e fez o desejo de Dudu se concretizar, continuando no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)