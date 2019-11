Resultado Grêmio x Brasil-RS no Campeonato Gaúcho 2018 (2-1)

0' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Substituições no Grêmio: Saem Madson e Jaílson para entrada de Alisson e Jael.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

40' GOOOOOOOOL DO XAVANTE: Toty chuta cruzado, e o atacante Robério desvia para o fundo das redes.

]17' SAAAAALVA O ZAGUEIRÃO: Na cobrança da falta, Luan chutou com pouco ângulo e o zagueirão do Brasil tirou em cima da linha;

16' FAAAAAAAALTA: Próximo a linha de fundo, pelo lado esquerdo, Éder Sciola comete falta em Éverton;

10' Brasil de Pelotas vai tocando a bola no campo de defesa.

0' BOLA ROLANDO NA ARENA DO GRÊMIO

Brasil-RS escalado: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Rafael Dumas, Gustavo Bastos e Artur; Leandro Leite, Itaqui, Toty, Mossoró e Alisson Farias; Robério. Técnico: Clemer.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Jaílson, Maicon, Léo Moura, Luan e Éverton; Cícero. Técnico: Renato Portaluppi.

Olá amigos da VAVEL Brasil. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Desta vez, o Grêmio recebe o Brasil-RS pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 21:45, na Arena do Grêmio.

Histórico de confrontos:

113 jogos;

61 vitórias do Grêmio;

16 vitórias do Brasil-RS;

31 empates;

O alvirrubro vem de vitória. No último domingo (04) venceu o Internacional, no estádio Bento Freitas por 1 a 0 e quebrou um tabu de mais 20 anos, já que não vencia o Colorado desde 1996.

No momento, o Xavante é o segundo colocado na competição. Está atrás do Caxias com o mesmo número de pontos, mas perde nos critérios de desempate. Enquanto o saldo de gols dos pelotenses é cinco, o dos caxienses é sete.

Ao contrário do Grêmio., o Brasil-RS vive um ótimo momento no estadual. Até aqui são vitórias, um empate e a invencibilidade no torneio. São 13 pontos em 15 disputados.

A equipe vinha atuando na competição com o grupo de transição. Na derrota do último sábado (03), diante do Cruzeiro-RS, os titulares já voltaram a campo, após terem sido poupados nas primeira seis rodadas do Gauchão. Titulares esses que foram poupados por conta da disputa do Mundial de Clubes da FIFA, no fim de 2017.

O tricolor vem em baixa no campeonato estadual. O atual campeão da Copa Libertadores da América é o lanterna do Gauchão com apenas um ponto. Ponto este, conquistado na primeira rodada do torneio, diante do São Luiz-RS. Até o clube porto-alegrense tem um empate e cinco derrotas, na competição.