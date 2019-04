Em jogo de quatro viradas, Atlético-PR vence Tubarão e se classifica na Copa do Brasil

O futebol é para quem tem coração forte. Foi o que provou a partida entre Atlético-PR e Tubarão, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem compareceu à Arena da Baixada, viu um jogo com incríveis quatro viradas no placar. Ao final, quem saiu vencedor foi o Furacão, que venceu por 5 a 4. Os gols do time da casa foram marcados por Bergson, Matheus Rossetto, Guilherme, Thiago Heleno e Felipe Gedoz, enquanto Matheus Barbosa, Batista, Lucas Costa e Daniel Costa fizeram os dos visitantes.

Com o resultado, o Atlético-PR está classificado para a terceira fase da competição, em que enfrentará o Ceará em dois jogos, sendo o primeiro na Arena da Baixada. Já o Tubarão volta o seu foco para o Campeonato Catarinense, já que precisa de bons resultados para escapar do rebaixamento.

Muitas chances, nenhum gol

Por jogar fora de casa, era natural que o Tubarão procurasse marcar atrás da linha da bola, esperando algum erro do Furacão para conseguir oportunidades. Mas só a primeira parte aconteceu no início da partida, já que o Atlético-PR, que tinha o controle praticamente total da posse da bola, fez uma pressão na saída de bola do time catarinense.

Tanto que logo no primeiro minuto de jogo, Guilherme tabelou com Ribamar e lançou para o centro-avante, que disputou com a defesa na grande área e caiu pedindo pênalti, mas o juiz só marcou escanteio. Em seguida, foi a vez do próprio Guilherme tentar marcar de fora da área, mas Belliato se esticou e conseguiu fazer grande defesa. A resposta dos visitantes veio em cruzamento que Guilherme Amorim furou dentro da pequena área.

Antes mesmo dos 10 minutos de jogo, o Furacão ainda teria outra chance com Jonathan, que recebeu dentro da área e mandou a bomba, mas Jean, de carrinho, evitou um gol certo do time da casa. Com o passar do tempo, o ímpeto da equipe paranaense diminuiu, mas mesmo assim o Tubarão não conseguia trocar passes para chegar com perigo no campo de ataque.

O time rubro-negro começou a fugir de sua característica de jogo e passou a apostar nos cruzamentos. Primeiro com Ribamar, que recebeu a bola de Jonathan e sozinho, tinha tudo para abrir o placar, mas cabeceou muito mal e perdeu grande chance. Logo depois, Rossetto também recebeu na pequena área e colocou ao lado do gol de Belliato, que só torceu para a bola sair.

Jogador mais participativo do Furacão no primeiro tempo, Guilherme ainda teve duas chances para fazer o gol, mas desperdiçou. Recebendo na área, de frente para o goleiro, bateu fraco e no meio, facilitando a defesa. Depois, foi a vez de Belliato salvar novamente em chute do meia no ângulo esquerdo. E terminou assim, com os primeiros 45 minutos sem gols.

Segundo tempo eletrizante com nove gols e quatro viradas

Tubarão voltou para o segundo tempo disposto a mudar o cenário vivido na primeira etapa. A primeira chance, inclusive, foi da equipe catarinense. Nikolas Farias puxou contra ataque e encontrou Guilherme Amorim. Ele passou por Thiago Heleno e de fora da área, mandou muito por cima do gol de Santos.

Mas quem saiu na frente mesmo foi o Furacão. Bergson, que substituiu Ribamar no intervalo, teve a primeira chance e cabeceou para fora. Na segunda, ele não desperdiçou ao receber cruzamento rasteiro de Rossetto. Deu um carrinho e abriu o placar na Arena da Baixada. Mas a alegria não durou muito. Guilherme Amorim bateu falta lateral, a defesa do Atlético só olhou e Matheus Barbosa colocou no fundo das redes.

O gol animou a equipe catarinense, que partiu para cima em busca da virada. E ele veio rápido. Batista se antecipou e complementou com firmeza o belo cruzamento de Marcos Vinicius. Não restou outra alternativa ao Atlético a não ser partir com tudo para o ataque. Para isso, Fernando Diniz optou por tirar o zagueiro Wanderson e colocar Lucho González no jogo.

Marcando dentro da área, o Tubarão obrigava o Atlético-PR a tentar chutes de longe. Em um desses, Bergson, que entrou bem na partida, participou de mais um gol no jogo. Ele se livrou de dois marcadores e bateu forte, Belliato espalmou e a bola sobrou para Rossetto completar para as redes, deixando novamente tudo igual na partida.

A intensidade do jogo só aumentava com o tempo. As duas equipes não se furtavam de ir em busca do gol da classificação em nenhum momento. Guilherme, talvez o melhor jogador da partida foi derrubado na área. Ele mesmo bateu o pênalti e decretou uma nova virada no jogo. Dois minutos depois, Lucas Costa aproveitou escanteio e fez o terceiro do Tubarão, o terceiro de cabeça.

Mesmo empatando, resultado que levaria o jogo para a disputa de pênaltis, Waguinho Dias começou a colocar sangue novo no ataque, inclusive tirando um lateral para colocar Robinho, que no seu primeiro lance na partida, roubou a bola no campo de ataque e passou para David Batista. Ele encontrou Daniel Costa sozinho na grande área e o camisa 10 balançou a rede e colocou o time catarinense na frente.

Depois disso, já não restava mais tática ou técnica para o Atlético-PR, que buscava o empate de qualquer maneira, principalmente em inúmeros cruzamentos. Em um deles, Thiago Heleno cabeceou no canto de Belliato, explodindo a Arena. Como se não bastasse, Gedoz deu uma paulada de fora da área, marcando o nono gol da partida e decretando a classificação do Furacão, que pega o Ceará na próxima fase.