Atlético-GO acerta empréstimo de volante Rômulo, do Londrina, até o final da temporada

Ainda brigando por uma vaga nas semifinais do Campeonato Goiano e já pensando no início da Série B, o Atlético-GO acertou o empréstimo do volante Rômulo, de 22 anos, que pertence ao Londrina e vestirá a camisa rubro-negra até o final da temporada.

Rômulo já havia trabalhado com o técnico Cláudio Tencati, quando o mesmo ainda treinava a equipe do Londrina. Pelo Tubarão, Rômulo chegou ao profissional no ano de 2016. No ano seguinte, disputou 30 jogos na temporada, sendo 23 deles como titular da posição.

Mesmo depois da saída de Tencati, Rômulo ganhou chances com o técnico Ricardinho. Já nesse ano de 2018, o jogador atuou em oito jogos, sendo sete como titular com a camisa do Tubarão. Ele chega no Atlético-GO sendo cotado para ser um dos titulares de Tencati já no terceiro turno do Campeonato Goiano.

Rômulo irá disputar posição com Diego Silva, Diego Valderrama, Rodrigo e Irlan. Ele pode atuar como primeiro e segundo volante. Em breve, o jogador deve chegar em Goiânia para realizar exames médicos e assinar contrato com a equipe atleticana.