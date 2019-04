CBF se pronuncia sobre cirurgia de Neymar em BH: "Decorreu perfeitamente"

A cirurgia de Neymar para a correção de uma fratura no quinto metatarso do pé direito foi realizada neste sábado (3), no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O procedimento, considerado um sucesso, foi conduzido pelo médico Rodrigo Lasmar, profissional do Atlético-MG e da Seleção Brasileira. Por meio de seu site, a CBF se pronunciou sobre a cirurgia do camisa 10 da Canarinho.

"A intervenção foi conduzida pelo médico Rodrigo Lasmar e decorreu perfeitamente. Ela consistiu na colocação de um parafuso associado a um enxerto ósseo colocado ao nível da lesão do quinto metatarso direito. A reabilitação pós-operatório começará imediatamente com acompanhamento do fisioterapeuta do PSG. Um balanço será realizado em torno de seis semanas a fim de precisar a data possível de retorno das atividades de treinamento", colocou a entidade.

O prazo de Lasmar para uma atualização de Neymar é de seis semanas, portanto, em meados de abril. Antes do procedimento, o médico da Seleção chegou a estipular um período de três meses para a recuperação do jogador, o que o tornaria apto a voltar a jogar no fim de maio. A Canarinho estreia na Copa do Mundo em 17 de junho, contra a Suíça, e a expectativa é que o atacante esteja disponível.

O atacante deve ter alta na manhã deste domingo (4) para seguir, assim, com os procedimentos de recuperação. A cirurgia, que durou cerca de 1h15 no hospital da capital mineira, teve o consultor médico do PSG, Gérard Saillant, ao lado de Rodrigo Lasmar.

Neymar se machucou no último domingo (25), quando defendia a camisa do PSG contra o Olympique de Marseille. A equipe do craque venceu o oponente por 3 a 0, mas o atacante torceu o tornozelo e sofreu uma fratura por estresse no quinto metatarso do pé direito.