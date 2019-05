Ingressos para torcedores do Botafogo em duelo contra o Vasco já estão disponíveis

A diretoria do Botafogo anunciou, na última quarta-feira (14), os valores e os pontos de vendas de ingressos para a partida contra o Vasco, válida pela última rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, e que pode ser decisiva para a equipe de Alberto Valentim, que busca a classificação para as semifinais. O duelo será no Estádio Nilton Santos no próximo domingo (18), às 16h.

Valores

Setor Oeste Superior: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Setor Norte: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Pontos de venda

Sexta e sábado: 10h às 13h30 e 14h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos (Setor Norte) – Rua das Oficinas – Engenho de Dentro

Plaza Shopping – Rua Quinze de Novembro, 8, 3º piso – Niterói

Loja Gigante da Colina – Shopping Jardim Guadalupe – Av. Brasil, 22155 – Guadalupe

Domingo: 10h às 16h45

Estádio Nilton Santos – Engenho de Dentro

Venda online

Os torcedores podem adquirir ingressos pelo site www.botafogo.com.br/ingresso, tendo a cobrança de uma taxa de conveniência.

Uma novidade para a partida é a ampliação do Voucher Seguro: por meio de um aplicativo da empresa, os torcedores que comprarem os ingressos pela internet poderão entrar no estádio diretamente com um QRCODE em seus respectivos aparelhos celulares, evitando uma possível troca dos mesmos na bilheteria, além de diminuir a possibilidade de fraudes.

Meia-entrada

De acordo com a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, e Lei nº 3364, de 07 de janeiro de 2000, e com limite de 40% da carga de ingressos, a meia-entrada é direito de estudantes, jovens de 12 a 21 anos, adultos de 60 a 64 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE.

Estudantes: possuem o benefício da meia-entrada estudantes de instituições públicas ou particulares do ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação, alunos dos cursos supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. (Lei Estadual nº 2.519/1996). Para compra, retirada e acesso ao estádio, deve-se apresentar os seguintes documentos:

- Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada, juntamente a um dos documentos, listados abaixo, que comprovam o direito ao benefício da meia-entrada.

- Declaração escolar referente ao ano letivo vigente, carimbada e assinada pela instituição de ensino;

- Carteirinha escolar com foto e dentro do prazo de validade referente ao ano letivo, carimbada pela instituição de ensino;

- Comprovante de matrícula referente ao ano letivo vigente, carimbado e assinado pela instituição de ensino;

- Declaração escolar emitida eletronicamente pelo site oficial da instituição de ensino, desde que este documento seja carimbado e assinado pela instituição de ensino.

Jovens de 12 a 21 anos: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei nº 3364/2000).

Adultos de 60 a 64 anos: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei Federal 10.741/2003).

Professores da rede pública municipal de ensino do RJ: possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente e a da carteira funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei nº 3424/02).