Novo reforço do Inter, lateral-direito Fabiano almeja fazer história no clube

Em entrevista coletiva na sala de imprensa do clube, o Internacional apresentou oficialmente o lateral-direito Fabiano, na tarde desta quinta-feira (15). O ex-defensor do Palmeiras chega ao Colorado através de um contrato de empréstimo até o fim de 2018.

Com passagens anteriores por Palmeiras, Cruzeiro e Chapecoense, o novo camisa 18 do Inter já vinha treinando com o grupo antes da apresentação oficial. O atleta já tem seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), além de já estar inscrito no Gauchão. Sendo assim, o lateral já pode estrear no clássico Gre-Nal deste domingo (18).

O atleta de 26 anos afirma ter passado pelo Genoma Colorado (franquia de escolas de futebol do Inter em diversas cidades do Brasil), em Itapiranga, próximo de sua cidade natal, São José do Norte, em Santa Catarina. O defensor explica que treinava por lá duas vezes por semana, e que a franquia Colorada foi a primeira escolinha de futebol em que jogou. Se referindo ao Inter, Fabiano ainda comentou: “Hoje estou muito feliz em poder vestir esta camisa. Na cidade que eu nasci tem muitos colorados e todos estão torcendo por mim. Sei da responsabilidade. É um clube de história muito rica, com muitos títulos. Para vestir esta camisa é preciso estar preparado para qualquer jogo. Sei da qualidade do nosso elenco e estou preparado para ajudar", disse Fabiano.

Sobre suas características, Fabiano avalia-se como um jogador mais defensivo. Com 1,88m de altura, sempre atuou mais recuado. Inclusive conta que durante toda sua formação e no seu primeiro ano como profissional, atuou como zagueiro. Agora como lateral, admite procurar atletas da posição para melhorar seu desempenho ofensivo.

Na apresentação, Fabiano comentou que já está pronto para atuar pelo Inter: "Estou treinando normalmente com o grupo. Atuei há duas semanas em uma partida (pelo Palmeiras). Então estou tranquilo quanto a isso. Vou trabalhar forte e esperar o momento para aproveitar da melhor maneira possível a minha chance".

Além disso, o lateral afirma estar bem adaptado ao elenco Colorado e diz ter vontade de entrar para história do Inter: "Conhecia vários atletas do Inter. Já joguei com o Damião, Camilo e Roger. Já conhecia o D'Alessandro também. Isso ajudou na minha vinda para cá. Quero marcar minha história dentro do clube conquistando títulos", projeta o lateral.

Apesar de estar desde a última segunda-feira (12) em Porto Alegre, Fabiano não conseguiu atuar na vitória por 2 a 0 diante do Cianorte-PR. No entanto, com toda sua documentação já regularizada, o defensor pode atuar no Gre-Nal 414, deste domingo (18), às 16h, na Arena do Grêmio.