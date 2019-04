Nelsinho lamenta eliminação e destaca pontos positivos do Leão no Estadual

Acabou para o Leão! Após ser derrotado pelo Central por 1 a 0, em Caruaru, nesta quarta-feira (21), o Sport, clube com maior receita do estado e único representante na Série A do Campeonato Brasileiro, se despediu do Estadual e agora só aguarda o início da Série A.

Nelsinho, em coletiva, no Lacerdão, destacou pontos positivos da equipe dentro da competição. “No futebol brasileiro, o treinador sempre tem problemas. E nós estamos trabalhando. Tem muita coisa boa que aconteceu. Essa é a segunda eliminação que nós tivemos, uma na Copa do Brasil e outra no Pernambucano, mas existe muita coisa boa. Existe um trabalho visando à temporada. Espero que tenhamos outras atitudes e outras decisões para a gente terminar a Série A em uma condição muito boa”, destacou o comandante Rubro-Negro.

Sem vencer como visitante na competição e tendo o peso do favoritismo ao título, Nelsinho contou que o elenco não se sentiu pressionado e criticou o gramado do Lacerdão. “Não atrapalha nada (pressão por resultados). Quem vive no futebol há muito tempo tem que conviver com isso. Temos de ter condição e infraestrutura boa para praticar futebol. Não é desculpa, mas não posso deixar de falar desse gramado do Lacerdão. Fica um jogo menos pegado, de muita bola aérea e de uma bola só. “, criticou Nelsinho.

Com apenas uma finalização no segundo tempo (aos 42minutos), Nelsinho reconheceu a baixa produtividade do time e destacou a entrega dos seus atletas, mas novamente voltou a criticar o gramado da Patativa, em Caruaru. “Não tivemos uma finalização, uma chegada no segundo tempo, mas não faltou entrega. Todos se doaram ao máximo. Se não aconteceu, foi porque nós não chegamos em um gramado bom. ”, concluiu o treinador.