Com Éderson inspirado, Atlético-PR goleia Maringá e está na final da Taça Caio Júnior

Nesse domingo (25), o Atlético-PR bateu o Maringá por 5 a 0 na Arena da Baixada, em partida válida pela semifinal da Taça Caio Júnior. O Furacão foi superior ao adversário e venceu com tranquilidade. Renan Lodi fez o primeiro gol; Éderson e Marcinho (duas vezes cada) foram responsáveis pelos tentos que ampliaram o placar.

A primeira etapa iniciou aberta, e as duas equipes tiveram chances de gol nos primeiros minutos. O time da casa tinha maior volume de jogo, mas o visitante também assustou em alguns lances. O rubro-negro quase abriu o placar com Marcinho que acertou a trave; depois Ednaldo salvou chute de Renan Lodi. Pelo lado tricolor, Washington assustou Caio duas vezes. No final do primeiro tempo, o Atlético cresceu no jogo e abriu o placar com Renan Lodi, após cruzamento de Éderson.

Na volta ao campo, Maringá aumentou a intensidade com chegadas à frente. O rubro-negro aproveitou os espaços para aumentar a vantagem. Aos sete minutos, Diego recuperou a bola e lançou Éderson, que deixou Marcinho livre para fazer o 2 a 0. Logo depois, aos quatorze minutos, Yago fez lançamento para Marcinho que limpou o goleiro e tocou para a rede. Furacão abriu o 3 a 0 com a torcida aos gritos de "olé".

Após as expulsões de Paulinho, por entrada dura, e Bruno Batata, por reclamação, a partida se tornou ainda mais fácil para o Furacão. Aos vinte e cinco, Éderson recebeu na área e fez o 4 a 0. Para coroar a vitória esmagadora e a belíssima atuação do artilheiro do campeonato, aos trinta e cinco, Yago cruzou para Éderson marcar de letra e fazer 5 a 0.

Na final da Taça Caio Júnior, o Atlético-PR encara o Londrina, que eliminou o Paraná nos pênaltis. O vencedor da decisão enfrenta o Coritiba, que venceu a Taça Dionísio Filho, na final geral do Campeonato Paranaense.