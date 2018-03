Cruzeiro e Atlético-MG seguirão com Caixa como patrocinador máster em 2018

A dupla Atlético-MG e Cruzeiro continuará com o mesmo patrocinador máster para a temporada 2018. Isso porque os clubes já têm encaminhados os acertos com a Caixa. O acordo com a estatal continua, mas com algumas diferenças do último contrato assinado pelos clubes. Eles serão validados quando publicados no Diário Oficial da União, porém, os valores não foram informados.

Galo e Raposa receberam uma cota fixa de R$ 11 milhões. Os acordos antigos previam bonificações em caso de conquista de títulos. O valor do patrocínio para esta temporada não foi confirmado pelos clubes, mas estima-se que haveria uma redução do valor, com a verba ficando em torno de R$ 11 milhões, cerca de R$ 1,5 milhão a menos em relação ao vínculo praticado em 2017.

Além disso, a marca não estará mais exposta nas costas da camisa do Cruzeiro. O espaço no uniforme está livre e a diretoria pretende achar alguma marca para ocupar. O clube ainda busca uma nova parceria para as mangas, espaço vago desde o início do ano.

No Galo, em entrevista ao portal Superesportes, o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, confirmou que o vínculo com a Caixa foi renovado, mas não deu detalhes sobre valores. Segundo o dirigente, falta apenas a assinatura, que deve ocorrer dentro de 15 dias a um mês para estar fechada esta negociação. No início da temporada 2018, os clubes seguiram com a marca do banco estampada na camisa, mesmo sem terem contratos ou pagamento da Caixa.

A Caixa é uma das maiores investidoras no futebol brasileiro. A marca estatal está presente em 22 clubes do país. Mas, em 2018 vem fazendo cortes nos valores repassdos aos clubes. Os dois gigantes de Minas compartilham também um aplicativo de carona como patrocinador, além de uma rede de ortodontia. Os clubes estarão frente a frente mais uma vez, agora pela decisão do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo da final será no próximo domingo (25), na Arena Independência, às 16h (horário de Brasília).